Helsetoppen har lenge vært motstander av landskampen. Timer før avspark fikk han viljen sin.

Tirsdag kveld kontaktet Bjørn Guldvog helsedepartementet. Det ble starten på slutten for Norges landskamp.

Bjørn Guldvog har ikke likt reglene om at fotballspillere slipper karantene. Olav Olsen

11. nov. 2020 17:15 Sist oppdatert nå nettopp

Fem og en halv time før Ja, vi elsker skulle runget over Ullevaal stadion, kom meldingen. Norges fotballandskamp mot Israel er avlyst. Det var den endelige konklusjonen etter at de som leder kampen mot pandemien i Norge, kom på banen det siste døgnet.

Det skjer til tross for at Oslo kommune mente at kampen kunne blitt spilt.