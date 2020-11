Robert Hauge slutter i Brann nå: - Det viktigste var å finne en god løsning

Den mangeårige assistenttreneren kommer ikke tilbake til klubben.

Robert Hauge er ferdig i Brann. Lise Åserud, NTB

4. nov. 2020 09:11 Sist oppdatert nå nettopp

Robert Hauge er ferdig i Brann.

Den tidligere assitenttreneren og Brann er enige om en sluttavtale. Den innebærer at Brann betaler Hauge et ukjent beløp for å gi seg.