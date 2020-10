RBK tilbød Kjernen billetter til Molde-kampen: Supporterne kan ikke takke ja

Kjernen ønsker utelukkende ståplasser på Lerkendal.

8 minutter siden

Kjernen-leder Espen Viken bekrefter overfor Adresseavisen at RBK har tilbudt dem billetter til hjemmekampen mot Molde i desember. Det tilbudet har de ikke takket ja til - ennå.

– Vi er stående og syngende supportere. Vi trenger ståplasser for å gjøre den jobben vi ønsker. Det lar seg dessverre ikke gjøre per nå. Derfor er det i dag uaktuelt for oss som supportergruppe å komme på kamp, sier Viken til Adresseavisen.