Dortmund i oppløsning: – Ville vært bekymret

Erling Braut Haaland (20) reddet stumpene for et krisepreget Dortmund, men tallenes tale er klare: «Die Schwarzgelben» er i stor fare for å havne utenfor det gjeveste selskap kommende sesong.

– Vi må begynne å vinne kamper. Det er så «grævla» kjedelig å ikke vinne kamper. Jeg skulle scoret i første omgang, da hadde vi vunnet, sier Haaland til VSport etter den skuffende 2–2-kampen mot Hoffenheim.

Jærbuen reddet ett poeng og ble utsatt for ramsalt fair play-kritikk fra motspiller Stefan Posch etter 81 minutter, da han banket inn utligningen mens Munas Dabbur lå nede med skade.

Dermed fortsetter motbakken for Dortmund og den uerfarne treneren Edin Terzic, som tok over på luciadagen for sparkede Lucien Favre.

Fasit etter ti kamper i serien: 14 poeng, fire seirer, åttendeplass og seks poeng opp til Wolfsburg på den viktige fjerdeplassen. Den som gir Champions League-deltagelse.

– Jeg ville vært bekymret med den manglende flyten etter de byttet trener og måten de spiller fotball på. Det handler ikke om Champions League. De er nødt til å tenke på å gjøre noen endringer på trenerbenken igjen, sier Dietmar Hamann hos Sky.

Tidligere Bayern München-stjerne Lothar Matthäus lanserer sine kandidater på Sky: Arsène Wenger og Matthias Sammer. Han mener imidlertid begge er like urealistiske, henholdsvis på grunn av jobbsituasjon og helse.

IKKE UMIDDELBAR EFFEKT: Herr Edin Terzic har ikke akkurat fått en drømmestart. Inkludert her er også cupkamper. Foto: Sofascore

«Dortmund truer med å krasje ned i middelmådighet», skriver lokalavisen Ruhr Nachrichten etter poenget mot Hoffenheim.

Til motsetning lå Dortmund på femteplass da Favre ble sparket mens Braut Haaland var skadet.

De neste fire kampene i ligaen er mot Schalke 04 i Ruhr-derbyet, mot Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach og Bayern München.

Dermed går Dortmund inn i en brutal kamprekke, som langt på vei vil avgjøre sesongen deres, med svak form, lav selvtillit og et gap å tette opp til rivalene.

– Det er en ubalanse i laget, og vi er ikke farlig nok i de avgjørende situasjonene. Motstanderne virker alltid farlige fra mindre farlige posisjoner. Vi er ikke fornøyde med denne ubalansen. Vi må være kritiske til oss selv og være ærlige, samtidig som vi drar i samme retning, sier Terzic til Bundesliga-reporteren etter kampen mot Hoffenheim.

Spesielt defensivt sliter Dortmund, Jan Aage Fjørtoft hos VSport sa forsvaret var enda svakere enn Vatikanstaten sitt, og fikk følgelig støtte av tidligere BVB-profil Kevin Großkreutz.

– I forsvar er ikke Dortmund stabile på noen måte. Motstanderne kommer gjennom altfor lett, sa han i pausen av Sky Sportssendingen.