Stadionyndlingen Scharner frir til Brann: – Jeg ville ha elsket det

Den tidligere Brann-helten Paul Scharner (40) uroer seg over tilstanden i gamleklubben. Nå er han klar for å snakke med klubben angående den ledige stillingen som sportssjef.

TIDLIGERE BRANN-HELTER: Paul Scharner (t.v.) feirer sammen med Erlend Hanstveit etter å ha lagt på til 4–0 mot Fredrikstad i 2005. Foto: Hallgeir Vågenes

22. feb. 2021 21:03 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag kom den overraskende nyheten om at Rune Soltvedt – sportssjef gjennom mer enn seks år – og Brann skiller lag. Nå starter jakten på en sportslig ansvarlig i Bergen. Den østerrikske publikumsyndlingen Scharner håper den går gjennom ham.

– Jeg ville ha elsket det, sier han klart og legger til:

– Jeg ville jo selvsagt hatt møter med klubben og jeg ville ha trengt et besøk over for å møte dem ansikt til ansikt. Men når man tenker på karrieren min som spiller ville det ha vært perfekt – Brann var de som valgte å satse på meg som ung spiller og fikk fart på drømmene mine, sier Scharner til VG på telefon fra Østerrike.

Paul Scharner er «cupspesialisten» som slo gjennom i Austria Wien, bråket med Tysklands landslagssjef Joachim Löw i SV Salzburg, ble cupmester med Brann i 2004 og årets spiller i 2005 – og senere tok FA-cuptittelen med Wigan da de slo Manchester City på Wembley i 2013.

Paul Scharner sier til VG at han har tatt initiativ til et møte med Brann – og at han håper på et møte i løpet av de kommende dagene.

Daglig leder, og den ansvarlige for ansettelsen av ny sportssjef, i Brann Vibeke Johannesen forteller til VG at hun selv ikke har hørt fra Scharner, men at det er hyggelig at tidligere spillere fortsatt har hjerte i både klubben og byen.

– Det er flere som har meldt sin interesse etter at nyheten om Soltvedt kom ut i dag. Vi er smått i gang med å tenke på veien videre, men vi vil ta noen runder internt og ikke forhaste oss i dette arbeidet, sier hun til VG.

Den eksentriske østerrikeren omtalte sitt forhold til Bergen i lidenskapelige ordlag i biografien sin, og han husker spesielt godt banneret «Paul Scharner – Fußballgott» fra Brann Stadion. På godt norsk: «Paul Scharner – Fotballgud».

– Det betød, og betyr mye. Det viser at vi har et godt forhold. Det var en ære, mimrer 40-åringen, som spilte 32 kamper og scoret syv mål for Brann i 2004 og 2005, før han fortsatte karrieren i Wigan.

Østerrikeren har til sammen spilt 225 kamper i Premier League og Bundesliga for Wigan, West Bromwich og Hamburg. Han er engasjert i gamleklubbenes situasjon og la senest mandag kveld ut en melding på Twitter med spørsmål om hva som foregår i gamleklubbene.

– Må endre hele fotballbusinessen

I dag jobber han som karrierecoach i sitt eget firma Partners for Life. De siste årene har han fokusert på individuelle fotballspillere, men drømmen om å hjelpe klubber har vokst frem.

– Man må endre hele fotballbusinessen. Man er nødt til å utvikle egne spillere i mye større grad. Publikum elsker det og det er en billig måte å drive klubb på. Det å kunne selge egne spillere til større klubber er noe jeg mener flere bør ha fokus på de neste årene.

40-åringen mimrer også tilbake til da han var invitert til en kamp i Bergen høsten 2019. Da var han med sin kone på plass for en kamp mot Molde på Brann Stadion. Han ble overrasket over spillestilen til gamleklubben.

– Det jeg kunne se da, var at klubben ikke var på riktig vei. Jeg hadde også en intensjon da om å kunne komme med råd om utvikling av klubben, men da var det ingen som ønsket det.

17. mai i Bergen

På VGs spørsmål om hvordan han husker Brann-supporterne fra tiden han spilte for Brann, bruker han få sekunder på det sterkeste minnet som stikker seg ut.

– Nasjonaldagen. Det var utrolig. Jeg har aldri sett lignende. Vi vant vel 4–1 mot Lillestrøm dagen før, og da sto flere tusen og tok imot oss i toget med ellevill jubel. Da skjønte jeg for alvor hva fotballen betyr for Bergen. Det kommer jeg aldri til å glemme, sier han.

