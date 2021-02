Slår full alarm om breddefotballen: - Dette er faktisk helt vilt

Over 700 spillere har sluttet i trøndersk breddefotball det siste året. Fortsatt får ikke klubbene trene for fullt. Nå slår Heimdal-trener Ketil Stellander full alarm.

Alvorlig bekymret: Heimdal-trener Ketil Stellander. Foto: Privat

Fredag fikk bredden ny beskjed fra Regjeringen om å være tålmodig, og å fortsette treningene med én meters avstand. Stellander begynner å frykte for hele breddefotballen i regionen.

- Det er svært merkelig at folk kan dra til Trysil for å stå i kø for å kjøre skiheis, at folk kan sitte på en pub til klokka ti og at folk kan være i svømmehallen, mens fotballspillerne, hvor folk knapt er nær hverandre, fortsatt må trene med avstand og ikke vet når det blir kamper.