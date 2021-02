Professor om Hareide-utspill: - Det Åge foreslår er dristig

Professor Hallgeir Gammelsæter advarer mot å tro at investormillioner gir enveiskjøring til toppen.

Hallgeir Gammelsæter ved Høgskolen i Molde mener investorene har vært med på å profesjonalisere norsk fotball. Men han mener det er grunn til å være forsiktig. Foto: ERIK BIRKELAND/ROMSDALS BUDSTIKKE

- Det er forståelig, når ting ikke går så bra, at man leter etter løsninger. Men det er ikke åpenbart at en sånn løsning vil være en suksess, sier Hallgeir Gammelsæter.

Han er professor i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde, og har i en årrekke fulgt med på ulike modeller å drive fotballklubber på.

Altså akkurat det samme som RBK-trener Åge Hareide pirket borti i et intervju med Adresseavisen for noen dager siden.

Da sa Hareide rett ut at han ikke tror det er mulig å ta tilbake hegemoniet i Skandinavia dersom Rosenborg fortsetter som en ren medlemsstyrt klubb.

Det må mer penger inn, mener Rosenborg-sjefen, og nevnte Moldes dualmodell som mulig løsning å se til.

Der driver en medlemsstyrt klubb og et aksjeselskap side om side.

- Der det er to styrer som er mikset sammen, og som har styremøter sammen. Det er et aksjeselskap som på mange måter har markedsrettighetene, og som finansierer klubben, og så er det en medlemsstyrt klubb ved siden. Den modellen fungerer godt her, sa Hareide i intervjuet som ble gjort i nettopp Molde.

Må være frivillig organisasjon

I norsk fotball må klubben som spiller i ligaen være en frivillig idrettsforening, som er medlem av fotballforbundet og Norges Idrettsforbund. Og spillerne og trenerne må være medlem i klubben.

Med dualmodellen kan klubben inngå en avtale med en forretningspartner, og overlate markedsrettighetene til den.

- Ideen er at forretningsfolk kan forretning bedre enn klubbfolk. I prinsippet selger man rettighetene på sponsorsiden til partnerselskapet, som igjen overfører penger klubben kan bruke til å betale sine utgifter, som lønn til spillere og trenere, sier Gammelsæter, som har skrevet en rekke bøker og artikler om idrettens organisering.

- Jeg tror vi kan si at det har vært en modell som har bidratt til profesjonalisering av norsk fotball, men det er ikke alle klubbene som har bare gode erfaringer, sier han.

Tankene har ikke falt i god jord hos supporterne, mens RBKs styreleder Ivar Koteng deler Hareides bekymring, samtidig som han mener det er mulig å utvikle forretningsmodellen innenfor den medlemsstyrte klubben.

Også professor Gammelsæter har sine betenkeligheter.

- Man har lyktes veldig bra i Molde, men vi har også et veldig godt eksempel i Kristiansand, der Start har gjort det samme som Molde. Lokale investorer har svidd av 100 og noen millioner kroner, og likevel rykket ned. Så at modellen i seg selv garanterer suksess, er et litt problematisk utgangspunkt, sier han.

Brann-medlemmene stanset kunstgress

I Molde kom Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten inn som investorer på 1990-tallet. Gammelsæter tegner et bilde av en «fredelig klubb».

- Det blir jo fredelig når man har suksess. Dessuten har man fra toppen av klubben, inkludert investorene i as-et, vist at de bryr seg om bredden gjennom «prosjekt tilhørighet», som årlig sprer ti millioner kroner til frivillige organisasjoner i området, og ved at investorene har garantert overskudd i breddeavdelingen. I dag opplever nok de fleste at eierne av as-et er opptatte av regionen og bredden også, ikke bare toppen. Det har gitt velvilje. Samtidig som Molde er en stor breddeklubb, mobiliseres ikke medlemsmassen slik som i Rosenborg og Brann. I Molde er det mindre fare for at medlemmer skal mobilisere for å stanse en overgang fra gress til kunstgress, sier han.

RBK-trener Åge Hareide har satt igang en diskusjon om hvordan Rosenborg skal være organisert i fremtiden. Foto: KIM NYGÅRD

Og tenker på at medlemmene i Brann tidligere i år reagerte da klubbledelsen hadde bestemt seg for å legge kunstgress på Brann Stadion, og fikk stanset planene på et ekstraordinært årsmøte.

Noe som skuffet Brann-ledelsen.

- I en medlemsstyrt klubb kan man holde armene rundt sjelen. Men ingen modell garanterer sportslig suksess, poengterer han.

Mener modellfokus er overdrevet

- Jeg tror fokuset på modell er overdrevet. Om vi ser på Skandinavia, var IFK Gøteborg den store klubben på 80-tallet. Hvor er de nå? Rosenborg overtok det hegemoniet, og hadde det lenge etter at FC København ble skapt. Nå har Rosenborg falmet, og selv om FC København – til dels sammen med Malmø – har hatt det skandinaviske hegemoniet noen år, er heller ikke disse klubbene suverene lenger. Og alle har ulike modeller, ingen modell har bare fordeler. Ting er mer sammensatt enn som så, sier professoren.

Også i Molde har det vært misnøye med investorene. Blant annet da Røkke og Gjelsten sto bak tidligere trener Gunder Bengtsson, som hadde gjort seg upopulær i lokalmiljøet for 20 år siden, minnes Gammelsæter.

- Det endte med at de lærte noe veldig viktig de årene der, og jeg tror den lærdommen har vært helt avgjørende for hvordan de har opptrådt i ettertid. Jeg tror de forsto at det var lurt å holde lengre avstand og stole med på klubben, men også bygge klubben, sier han.

– Dristig

Professoren er klar på at den største usikkerheten er om man får inn den riktige investoren, og poengterer at det er vanskelig å kontrollere.

- Det Åge foreslår er dristig. Det kan lykkes, men det kan også hende det mislykkes. Det er mange eksempler på at investorer med mye penger har kjørt en klubb i senk. Dualmodellen er ikke bare en måte å skaffe penger på, det er også en måte å gi utenforstående makt på. De fleste gir ikke penger bare for å gi bort, sier han.

- Man vet ikke hvem man får inn i hønsegården. Om det er en snill og klok rev, eller om det er en sulten og dum rev. Det vet ikke Åge heller.

- Hva kan være oppsiden?

- Kan vi velge en opplyst diktator, ville vi gjort det alle sammen. Men opplyste diktatorer har vist seg ikke å finnes. Det er litt det samme her. De løper en risiko. De kan være heldig, og de kan være uheldig. Er de uheldig, kan det også gå verre med Rosenborg. Det kan bli mer turbulens.

Vrient med vanntette skott

AS-et har i utgangspunktet ikke lov til å legge seg borti det som har med det sportslige å gjøre. Gammelsæter mener det er et skott som er umulig å opprettholde.

- Nå hadde vi nettopp Viking, der trener Bjarne Berntsen ble sparket av AS-et. Klubbstyret skjønte ikke rollefordelingen. Og selv om det formelt er klubben sparker, kan investorer utøve makt på bakrommet. Det som skjer uformelt er ikke mulig å håndheve, heller ikke for forbundet, sier han.

Da investorene begynte å fatte interesse for norsk fotball, tror forskeren, som underviser i Sport management ved Høgskolen i Molde, det var en del som tenkte det var mulig å tjene penger.

- Nå har nok investorer skjønt at det handler mer om samfunnsansvar, men investorene ønsker som regel å være md og bestemme. Det er der medlemmene kan miste kontrollen, særlig om eierne opptrer uklokt. Og det skjer. Investorer i fotballen er ofte personer som har lyktes i forretningslivet, og tror de kan gjøre det samme i fotballen. Men det ligger i sakens natur at ikke alle kan lykkes, selv med penger. Suksess i idrett er jo et knapt gode.