Sjekk den merkelige Molde-børsen etter dramaet i Spania

I en time leverte Molde-laget det som kanskje blir den svakeste prestasjonen i hele 2021. Kampen var i praksis tapt, men to mann ville det annerledes.

Molde-spillerne kunne juble for uavgjort etter en fryktelig svak åpning på kampen. Foto: Alberto Saiz / AP

Nå nettopp

Molde - Hoffenheim 3–3

Det ble en absurd fotballkamp i Spania torsdag kveld. Etter drøyt 60 minutter lå mange spillere an til å få 1 eller 2 poeng på børsen. Så stoppet heldigvis ydmykelsen etter et par bom, et annullert baklengsmål og en strafferedning som kunne gjort dette til et historisk stygt resultat.