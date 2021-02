På ett år mistet Rosenborg inntekter på 136 mill.

Koronapandemien har herjet med Rosenborg-økonomien i 2020. Likevel leverer klubben et resultat ledelsen er fornøyd med.

RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug forteller om et minusresultat på 32,9 millioner kroner i 2019. Foto: Christine Schefte

Nå nettopp

- Konsernets resultat er et minus på 32,9 millioner kroner før skatt. Det er cirka 25 millioner svakere enn budsjettert. Men både styret og vi er fornøyd med at minuset tross alt ikke ble større.

Det sier daglig leder i Rosenborg Tove Moe Dyrhaug.

Torsdag offentliggjør Rosenborg regnskapet for 2020, men Adresseavisen har fått et lite innblikk dagen før.

Og det er ingen tvil om at det er blodrøde tall på bunnlinjen. Samtidig var RBK-lederen åpen på dette allerede sommeren 2020. Da antydet hun at minusresultatet kunne bli vesentlig styggere.

Les også Varsler blodrøde tall: RBK frykter å gå 60 mill. i minus

– Har spart så mye vi har kunnet

Derfor er Dyrhaug også fornøyd med at underskuddet endte på i overkant av 30 millioner kroner.

- Vi tok grep veldig tidlig. Vi har tatt ned kostnadene på lønn, permitteringer og arrangementskostnader. Vi har spart så mye som vi har kunnet, sier hun.

Europakvaliken høsten 2020 ga Rosenborg fem millioner kroner mer enn budsjettert, mens spillersalg og kostnadsbesparende tiltak gjorde at klubben unngikk det verst tenkelige scenariet.

Det er inntektene som har vært den store bøygen.

I 2019, da Rosenborg kom til gruppespillet i Europaligaen etter å ha tapt playoffen til Champions League, hadde klubben hele 293 millioner kroner i omsetning.

I 2020 forsvant nesten halvparten, og RBK satt igjen med inntekter på 157 millioner kroner.

- Det sier litt. Det er veldig drastisk, konkluderer Dyrhaug.

Tapte inntekter på alle fronter

Som vanlig budsjetterte ikke Rosenborg med gruppespill i Europa, men det har forsvunnet penger flere steder.

- Vi har fire store inntektsposter i Rosenborg, og vi ligger under på alle dem. Både på medieinntekter, partnerinntekter, spillersalg og billettinntekter, sier klubbens daglige leder.

Helt konkret har nedgangen vært slik:

Billettinntekter

Her hadde Rosenborg budsjettert med 24 millioner kroner, men det ble knapt tillatt tilskuere på kampene i 2020. Derfor står RBK igjen med 2,5 millioner kroner.

- Det er jo bare trist, men vi har fått en del kompensert gjennom kompensasjonsordningen, sier Dyrhaug.

Til tross for dystre tall, er Dyrhaug rimelig tilfreds med 2020-resultatet. For det kunne blitt vesentlig verre. Foto: Richard Sagen

Spillersalg

Budsjettet var på 25 millioner kroner, men Rosenborg fikk bare 18 millioner kroner inn på spillersalg.

Partnerinntekter

RBK budsjetterte med 79 millioner kroner inn fra partnerne sine, men endte på 52 millioner kroner.

- Det har vært et veldig krevende år i 2020. Først ble kampene utsatt, og så gikk de uten publikum. I tillegg er det mange bedrifter rundt oss som fikk det tøft da Norge ble satt på vent. Samtidig greide ikke vi å levere fullt ut på det vi har sagt vi skal i kontraktene. Ingen får komme på kamp, og får ikke nærheten til produktet. Selv om det skjedde, greide vi å reforhandle med veldig mange av de store partnerne våre. Vi er veldig fornøyde med det, og har en stabil og fin partnerfamilie, sier RBKs daglige leder.

Medieinntekter

Rosenborg budsjetterte med sølv, men endte som nummer fire. Det ga nesten ni millioner kroner mindre fra mediepotten.

En stor sum, men den gir likevel ikke det store utslaget fordi plasseringen i Eliteserien, og dermed også utbetaling fra mediepotten, også regulerer bonuser til spillerne

Les også Glimt drar til Spania. RBK-legen: - Vi har ikke vurdert det i det hele tatt

88 mill. i lavere utgifter

Utgiftene er også naturlig nok kuttet kraftig fra 2019, og har gått ned fra 274 millioner kroner til 186 millioner. Da handler det om arrangementskostnader, lønn og kostnader knyttet til gruppespillet i 2019.

Rosenborg gikk inn i 2020 med 92 millioner kroner på bok. Ved årets utløp var dette redusert til 44 millioner kroner.

- Men i dette ligger det også at vi utbetalte en god del av bonusene for 2019-gruppespillet i 2020, sier RBKs daglige leder.

- Heldigvis er vi likvide. Vi skal klare dette, og det er gjennom god økonomistyring over flere år. Men det er ikke tvil om at vi ser at denne krisen er lenger enn vi hadde trodd og håpet på. Vi er redde for at store deler av 2021 går også. Det er likviditeten som er det mest krevende nå. På denne tiden bruker vi å ha mye penger, blant annet på grunn av sesongkortsalg, sier hun.

Budsjetterer med nytt minus

Klubben hadde i utgangspunktet et mål om å budsjettere med et nullresultat i 2021. Slik blir det ikke nå, selv om det er lagt opp til et såkalt normalbudsjett.

- Det viser et resultat på minus 10 millioner kroner. Så er det ingen tvil om at vi har flere skyggebudsjett, og må ta grep dersom verden endrer seg, sier Dyrhaug.

Adresseavisen har tidligere omtalt at Rosenborg har utarbeidet tre ulike budsjett for 2021.

- Tåler Rosenborg et tilsvarende år i 2021?

- Ja, jeg kan ikke si annet enn at vi tåler det. Men det går alltid utover noe. Det er alltid viktig med steinfokus på økonomien og kostnadskontroll. Det har vi vært flinke til, selv om det har vært høye omsetningstall. Det gjør at vi er i situasjonen vi er i. Ellers hadde vi knekt nakken på et år som dette, sier RBK-lederen.