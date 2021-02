Start-kapteinen om VM-boikott: – Hadde stilt oss positive bak et slikt forslag

På Starts årsmøte skal klubben bestemme om de vil be NFF boikotte VM i Qatar. - Jeg støtter forslaget, sier klubbens styreleder.

Martin Ramsland på treningsfeltet denne uka. Foto: Steffen Stenersen

26. feb. 2021 13:03 Sist oppdatert 14 minutter siden

– Det er klart at vi har det samme synet på menneskerettigheter. Det sier seg selv at man ikke støtter det de holder på med. Hadde det vært opp til oss spillerne, selv om jeg ikke kan snakke for alle, så hadde vi stilt oss positive bak et slikt forslag, sier Start-kaptein Martin Ramsland.

Et supporteropprop begynner å få fotfeste i norsk fotball. Fredag går Tromsø IL ut som første toppklubb i Norge og ber Norges Fotballforbund boikotte VM i Qatar i 2022.

– Ikke akseptabelt

Start bekrefter at det har kommet inn forslag til årsmøtet som ber klubben om å gi samme beskjed. Flere norske klubber har fått det samme forslaget. Fredag har også Strømsgodset stilt seg positive og bedt NFF komme på banen.

TIL skriver følgende i en melding på sine nettsider:

Tromsø IL mener det er på tide at fotballen stopper opp og tar noen steg tilbake. Vi bør tenke over hva som er fotballens idé og hvorfor så mange elsker vår idrett. Det at korrupsjon, moderne slaveri og et høyt antall døde arbeidere er fundamentet til det viktigste vi har, VM, er overhodet ikke akseptabelt.

Mesterskapet har gjennom mange år vært preget av avsløringer om korrupsjon, mangel på menneskerettigheter for arbeiderne til anleggene og tusenvis av dødsfall relatert til bygging av stadioner til mesterskapet.

Ifølge The Guardian har over 6000 fremmedarbeidere dødd i arbeid knyttet til mesterskapet.

Arbeidere ved Lusail Stadion i Doha i Qatar, fotografert 20. desember 2019. Foto: Kai Pfaffenbach / X00446

– Kan ikke se at klubben ikke støtter opp om dette

Start vil nå vurdere å følge etter TIL.

– Det er sendt inn sammen med flere forslag til årsmøtet. Styret skal gi sin inntilling til dette til årsmøtet først, sier styreleder Dag Andersen i IK Start til Fædrelandsvennen.

– Hva er din mening rundt spørsmålet?

– Jeg støtter forslaget, sier han.

Christopher MacConnacher er daglig leder i Start En Drøm. Han stiller seg også positiv til forslaget, men påpeker at man ikke har diskutert dette internt ennå.

– Min mening er at det er et veldig positivt initiativ at klubbene skal bruke sin kraft til å få belyst kontroversielle problemstillinger som foregår i verden. Hadde hele verden hatt en slik holdning hadde det ikke blitt mulig å operere i gråsoner lenger, sier han.

– Bør Start be NFF boikotte Qatar-VM?

– Det må vi ta stilling til som klubb, men jeg kan ikke se at klubben ikke støtter opp om dette, sier han.

Start-kaptein Martin Ramsland mener det er opp til klubben å bestemme om hvorvidt man skal be NFF boikotte eller ikke.

– Det er fint at Tromsø går foran som et godt eksempel. Så er det naturlig at flere klubber følger etter, sier han.