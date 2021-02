I dialog om fjorårets toppscorer: - Start er absolutt interessant

Start er interessert i å sikre seg Åsanes storscorer, som selv bekrefter at det er dialog om en overgang.

Henrik Udahl bøttet inn mål for Åsane i 1. divisjon forrige sesong. Foto: Bård Bøe

10. feb. 2021 12:44 Sist oppdatert 6 minutter siden

Bergens Tidende meldte onsdag at Åsane-spiss Henrik Udahl er en interessant mann for Start og skriver at klubben har forhørt seg til Åsane. Fædrelandsvennen sitter på de samme opplysningene.

– Jeg vet at det er dialog der. Så får vi se om det skjer noe, sier Udahl selv til Fædrelandsvennen.

– Er Start en interessant klubb for deg?

– Absolutt. Jeg har lyst å komme til et helprofesjonelt miljø. I utgangspunktet høres det interessant ut, så må det vurderes fram og tilbake med andre tilbud, sier Udahl.

– Et miljø hvor jeg kan utvikle meg

Flere klubber har hatt spilleren på radaren, og det ligger i kortene at østfoldingen bytter klubb før sesongstart. Udahl selv bekrefter at det har vært mye interesse. Etter det Fædrelandsvennen kjenner til skal det ennå ikke ha kommet bud fra Start.

– For meg er det viktigste å komme inn i et miljø hvor jeg kan utvikle meg. Vurderingen er at jeg skal komme til et miljø hvor jeg enten skal skyte et oboslag opp eller sitte som nummer to i et topplag i Eliteserien. Jeg skal spille for et lag som scorer mål og dominerer og dyrke videre det jeg har startet på, ikke spille i et bunnlag i Eliteserien, sier Udahl.

Han påpeker at han fortsatt er ganske rolig og sier det «ikke er krise» å bli i Åsane.

Østlendingen ble toppscorer i 1. divisjon forrige sesong med sine 19 mål. Han fikk også prisen for årets gjennombrudd i divisjonen. Han har kontrakt med Åsane ut 2021.

Bekrefter interesse

Starts sportslige leder Atle Roar Håland har foreløpig ikke besvart vår henvendelse. Daglig leder Gorm Natlandsmyr i Åsane vil ikke bekrefte at Start er blant klubbene som er på Udahl.

– Vi pleier ikke å være så konkrete, men jeg kan bekrefte at det er og har vært interesse fra andre klubber i Norge. Det gjelder både Eliteserien og 1. divisjon, sier han til Fædrelandsvennen.

– Hvordan ser dere på å selge ham?

– I og med at han ble toppscorer i ligaen i fjor er det naturlig at det blir interesse rundt ham. Vi er en selgende klubb, men i en ideell verden er det enklere å selge til Eliteserien enn til konkurrentene i 1. divisjon, sier Natlandsmyr.

Fædrelandsvennens fotballekspert Daniel Aase har spilt mot Udahl og mener det er en god signering for Start.

– En fornuftig signering. Han har vist at han er målfarlig, han har en fin alder og er ikke for dyr, sier Aase.

– Starts største problem er at de har for få målscorere. Udahl kan være med på å ta en del av byrden fra Ramsland og kan fort gå inn i elleveren til Start, sier den tidligere Jerv-spilleren.