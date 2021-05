RBK-spiller med Rolex-refs: – Hadde aldri stilt opp

VALLE (VG) Rosenborg-leiren var ikke nevneverdig imponert over de tre Vålerenga-profilene som stilte opp med dyre merkeklær og Rolex-klokker i søndagens VG.

STOP THE CLOCK: Erlend Dahl Reitan hadde full kontroll på Amor Layouni under 1–1-kampen søndag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

– Vi fikk det med oss, bekrefter RBK-back Erlend Dahl Reitan, som hadde full kontroll på Amor Layouni i søndagens 1–1-kamp – til det punktet at VIF-vingen klikket da han ble byttet ut fordi han var så misfornøyd med egen prestasjon.

Layouni var én av tre Vålerenga-spillere som stjal oppmerksomheten før serieåpningen på Valle. Sammen med Aron Dønnum og Vidar Örn Kjartansson viste han frem Rolex-klokken til 120.000 kroner i forbindelse med VGs reportasje om den spennende angrepstrioen på Oslo øst.

– Det var god timing på publiseringen fra deres side. Vi har ikke noe fokus på det. Men jeg hadde aldri stilt opp på noe sånt, sier Reitan til VG.

Han understreker:

– Jeg driter i det. Men jeg hadde aldri gjort det.

– Noen spøker med at du har Rolex-klokken til Layouni i lommen etter denne kampen?

– Jeg har ingen Rolex-klokker. Den klokken jeg har på meg i dag, fikk jeg av Ulrik Wisløff (fysisk trener) på quiz på treningsleir, sier Reitan.

Amor Layouni ler da VG spør om Rolex-saken var et tema under kampen mot Rosenborg.

– Nei, nei, sier han, uten å ville kommentere kritikken fra Reitan.

Christian Borchgrevink tar lagkameratene sine i forsvar.

– De guttene der har fokus på banen. Det tror jeg du ser i dag. De er til stede. Folk kan snakke mye om at de kanskje har fokus på andre ting, men jeg kan love deg at på banen her er det ett fokus, og det er fotball, sier han.

Kristoffer Zachariassen så ut til å havne i munnhuggeri med Dønnum etter kampslutt, men RBKs målscorer og midtbanespiller ønsket ikke å gå nærmere inn på hvorfor:

– Nei, han får nok oppmerksomhet. Jeg gidder ikke snakke om det. La den ligge.

På spørsmål om det har vært noen Rolex-vitser på Valle etter søndagens oppslag, svarer Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo:

– Det er mye testosteron på Oslo øst, så vi har råd til noen jåler også. Det er bra for miljøet.

Det er nemlig ikke alle VIF-spillerne som stiller like velvillig opp for å snakke om klokker. Henrik Bjørdal er blant skeptikerne.

– Jeg måtte flire da jeg så det. Det er tre gutter som liker seg i mediene. De skal få holde på. Jeg holder meg unna, sier midtbanespilleren.

– Du hadde ikke stilt opp?

– En enkel gutt fra Valderhaug holder seg unna sånt.

– Hva slags klokke har du?

– Det er jeg ikke villig til å si i mediene. Jeg stiller ikke opp, ler Bjørdal før han tar seg en slurk av restitusjonsdrikken.