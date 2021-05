Opplysninger til VG: Molde-profil på radaren til Atlético Madrid

MOLDE (VG) Fredrik Aursnes (25) skal være av interesse for både spanske Atlético Madrid og den italienske Serie A-toeren Atalanta, ifølge VGs kilder.

ETTERTRAKTET: Molde-spiller Fredrik Aursnes har storspilt for Molde over lang tid. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, VG

Søndag var 25-åringen kaptein og banens beste i Moldes 2–0-seier over Kristiansund i seriepremieren. Aursnes hadde målgivende til både Eirik Ulland Andersen (28) og 22 år gamle Ola Brynhildsen.

Med bare 7,5 måneder igjen av kontrakten, er Molde-profilen åpen om at han kan bytte klubb innen kort tid.

– Det kan være en fin mulighet for meg å dra enten i sommer eller etter sesongen hvis jeg ikke skriver under ny kontrakt. Jeg konsentrerer meg om Molde akkurat. Så får vi se hva som skjer, sier Aursnes til VG i dette intervjuet:

– Føler jeg er god nok

I samråd med agent Jim Solbakken valgte Aursnes i fjor å si nei til Toulouse, etter at den franske klubben hadde fått godkjent et bud på over 30 millioner kroner.

Etter det VG kjenner til, er nå både Diego Simeones Atlético Madrid og Gian Piero Gasperinis Atalanta interessert i nordmannen. Klubbene ligger henholdsvis som nummer én i spanske Primera Division og to i italienske Serie A. Det er ikke kommet noen bud, etter det VG kjenner til.

– Jeg må jo spille godt og prestere. Så føler jeg at jeg er god nok for en større liga. Jeg føler jeg har gjort det bra de siste sesongene. Jeg føler det kan være et fint tidspunkt å dra til en større liga og en bedre klubb, sier Aursnes og legger til at han ikke selv vet status om interessen for ham.

– Hvilken liga er drømmen?

– Man vil selvfølgelig spille i de største ligaene. Men det er mange fine land nedover Europa. Jeg tenker ikke så mye på hva som er best, men man får liksom ikke så mange muligheter, sier den 25 år gamle midtbanestrategen.

LEDER: Aursnes er en av Moldes aller viktigste spillere. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, VG

– Fantastisk spiller

Molde-direktør Ole Erik Stavrum forteller at klubben jobber for å forlenge Aursnes kontrakt. Hvis romsdalingene skal få penger for ham, må de selge ham i sommer.

– Fredrik er en fantastisk god fotballspiller. Det har han vært i mange år. Vi får se hvordan ting utvikler seg når det nærmer seg sommervinduet. Vi ønsker å ha med Fredrik videre, sier Stavrum til VG.

– Hvordan oppleves sjansen for å beholde ham?

– Vi har en veldig god dialog med Fredrik. Han er en veldig fin fyr. Så får vi se hva den nærmeste perioden bringer.

Stavrum har ikke besvart VGs spørsmål om Molde har mottatt bud på Aursnes. VG har heller ikke lyktes å få en kommentar fra agent Solbakken.

LaLiga-ekspert Petter Veland mener det vil være en av de største overgangene man har sett på lang tid fra Eliteserien, hvis Atlético skulle hente Aursnes.

Han er samtidig klar på at spanjolene trolig må ha fått øyene opp for Molde-spillerne under de to Europa League-oppgjørene i mars, hvor romsdalingene først tapte 2–0 før de vant 2–1.

– Da har han et veldig høyt nivå i seg som Atletico åpenbart har sett, primært i Moldes Europa League-kamper mot Granada. Det vil være en stor tillitserklæring for både Aursnes og Molde. Man må se langt tilbake for å finne tilsvarende overgang ut av Norge, sier Veland til VG.

– Hvordan vurderer du midtbanen til Atlético?

– På midtbanen til Atlético Madrid er det noen som er utilnærmelige, men også noen som det er spørsmålstegn rundt. Det er tre spillere man er usikre på om har en fremtid der. Så er det Koke og Saul som er travere som må byttes ut etter hvert.

Sett på av landslagsledelsen

Søndag satt for øvrig Ståle Solbakken-assistent Kent Bergersen (54) på tribunen. Han fikk se Aursnes briljere, til en åtter på VG-børsen.

– Jeg føler meg i god form. På den fysiske biten føler jeg meg lettere. Jeg er hakket bedre trent enn de tidligere årene, sier Aursnes.

Molde-trener Erling Moe mener karen fra Hareid er god nok for ikke bare en norsk landslagstropp, men også Solbakkens førsteellever.

– Nivået er veldig høyt. Han er en spiller som kom hit ganske så ung og har tatt steg hvert eneste år, sier Moe til VG.

– Hva gjør ham så god?

– Iveren etter å levere på alle fronter, både på og utenfor banen, er stor. Så syns jeg han har blitt enda mer fremoverrettet, han vender med ball, drar av folk og setter fart. Jeg syns han har tatt steg på mange av tingene vi har hatt fokus på.