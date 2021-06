Finlands målvakt fra helt til syndebukk – avansementet i en tynn tråd

(Finland – Belgia 0–2) Lukás Hrádecký så nærmest egenhendig ut til å sende Finland videre som gruppetoer, men var uheldig og fomlet ballen i mål.

KLØNETE: Lukás Hrádecký rotet ballen i eget nett. Foto: Anton Vaganov / POOL / REUTERS POOL

21. juni 2021 22:51 Sist oppdatert nå nettopp

Uavgjort ville vært nok for at Finland skulle avansere. Et kvarter før slutt raget Thomas Vermaelen høyest og headet i stolpen, men den finske målvakten rotet ballen over streken.

Lukás Hrádecký sto en ellers prikkfri kamp og hadde flere meget gode redninger mot et Belgia-lag som dominerte stort og skapte en rekke sjanser.

Etter Hrádeckýs uheldige manøver doblet Romelu Lukaku ledelsen, så målvaktens feil ble ikke avgjørende alene. Lukaku hadde også en ball i nettet tidligere i kampen, men den ble annullert av VAR for en hårfin offside.

Samtidig lekte Danmark med Russland. Med tre lag med tre poeng ender Finland som nummer tre i gruppen, på bedre innbyrdes målforskjell enn Russland.

Med minus to i målforskjell imidlertid svært mørkt ut for Finlands sjanser til avansement. De er avhengig av å bli blant de fire beste treerne. Sveits har fire poeng, mens Ukraina har bedre målforskjell.

Utfallet av gruppe B betyr samtidig at England, Sverige og Frankrike er videre ettersom alle disse lagene har fire poeng og ikke kan bli dårligere enn nummer tre i sine respektive grupper.

Finland er avhengige av at minst to lag på tredjeplass ender med maks tre poeng og dårligere enn Finlands målforskjell:

I gruppe D må Finland håpe at det ender uavgjort mellom Kroatia og Skottland. Alle andre utfall vil sende treeren i den gruppen forbi finnene.

I gruppe E må Finland håpe at Sverige ikke taper mot Polen. Samtidig må Slovakia slå Spania – eller kanskje mer sannsynlig – at Spania vinner med flere mål mot Slovakia.

I gruppe F må Tyskland unngå tap mot Ungarn, samtidig som Frankrike er nødt til å slå Portugal.