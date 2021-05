Sander Erik Kartum matchvinner for KBK – marerittet fortsetter for Sarpsborg

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Kristiansund 0–1) Sarpsborg-marerittet fortsetter. De blå har ikke vunnet på 13 kamper i Eliteserien. Nykommeren Sander Erik Kartum (25) ble matchvinner for Kristiansund.

SCORING: Kristiansunds Sander Erik Kartum jubler mens Nicolai Næss (t.v.) fortviler. Foto: Christoffer Andersen

27. mai 2021 19:53 Sist oppdatert 7 minutter siden

Den tidligere Stjørdals/Blink-spilleren fikk ballen servert fra Torgil Gjertsens hode. Med en vakker volley sendte Kartum ballen i mål bak Anders Kristiansen, som hadde en rekke gode redninger i Sarpsborg-målet.

Kristiansund vant fortjent etter å ha hatt taket på kampen i hele 2. omgang og spilt seg til flere store muligheter.

– Jeg fikk den på halvspretten. Det er moro å bli matchvinner og at vi vinner igjen, sier Kartum til VG.

Dermed tar Kristiansund sin tredje seier på rad. KBK hadde et ekstremt tøft program i starten med 2–0-tap både for Molde og Bodø/Glimt, men slo tilbake og vant over både Vålerenga og Strømsgodset. Seier borte mot Sarpsborg er også sterkt av Christian Michelsens menn.

– Vi var fullt på høyde med Bodø/Glimt, og disse tre seirene viser hva som bor i laget, mener Kartum.

– Dette er flaut, sier kapteinen Joachim Thomassen til VG når vi snakker om 13 seriekamper på rad uten seier.

– Vi kan ikke holde på sånn på hjemmebane. Tidligere var dette et fort. Det er det ikke lenger. Og det er vi som er utpå der som har ansvaret, ingen andre, sier han.

– De utmanøvrer oss, sier trener Mikael Stahre til VG. Han innrømmer ta Kristiansund var best.

– Vi var svake på alt i dag.

Selv om Sarpsborg var et hakk bedre i 1. omgang, var det vel så farlig når Kristiansund kontret. Christoffer Aasbak burde ha scoret da Anders Kristiansen ga retur på skuddet fra Olaus Skarsem.

– Den skal sitte, sier Aasbak om den sjansen til Discovery+ i pausen.

– Vi må opp både ett og to hakk før vi blir fornøyd ...

Rett før sidebytte holdt Dan Peter Ulvestad seg til lysken og ruslet mot innbytterbenken. Han holdt ut til pausen, men kom aldri ut til 2. omgang. Han måtte erstattes av Aliou Coly.

– Det skal vi løse, sier KBK-trener Christian Michelsen om at Ulvestad må ut.

Og ja, uten sin kaptein Ulvestad festet Kristiansund et godt grep i 2. omgang. Det var nesten bare spørsmål om tid før målet kom. Avgjørelsen falt i det 76. minutt. Sarpsborg var egentlig aldri i nærheten av å utligne det siste kvarteret. Trener Mikael Stahre slo oppgitt ut med armene på sidelinjen.

Sarpsborg startet 2020-sesongen med fem strake tap – så åpningen i 2021 er tross alt mye bedre med to uavgjort og ett tap etter tre kamper. Nå venter en ny vrien oppgave: Tromsø på Alfheim.

– Vi hadde ikke energien i dag, sier Stahre om torsdagens tap.