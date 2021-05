På innsiden av TILs dramatiske «deadline day»: Slik bygges nye «Gutan» for fremtiden

– Det var kaotisk der en periode.

NY DANSK TRIO: Fra venstre, Felix Winther, Niklas Vesterlund og Joachim Rothmann. Foto: Scanpix

19. mai 2021 15:19 Sist oppdatert nå nettopp

Slik er Lars Petter Andressens ærlige beskrivelse av døgnet, da TIL sikret seg en erstatter for Runar Espejord. Som skulle ende med at klubben klokken 21.30 sist onsdag, bare to og en halv time før overgangsvinduet stengte, sikret seg danske Joachim Rothmann på lån fra danske FC Nordsjælland.

Dagen før, tirsdag 11. mai, var trioen Felix Vrede Winther (20, Fremad Amager), Niklas Vesterlund (20, Trelleborg) og Simon Thomas (31, Sarpsborg 08/klubbløs) signert, og alt var i orden på Alfheim. Så kom meldingen som igjen skulle snu opp-ned på alt.