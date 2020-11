Anders Pamer: «Nødløsningen har gitt Brann suksess. Da er det ingen grunn til å tvinge gjennom trenerens plan.»

KOMMENTAR: Kåre Ingebrigtsen har suksessoppskriften. Da er det best å holde seg til den.

Da kaptein Daniel Pedersen ble skadet, endret Kåre Ingebrigtsen formasjonen. Det har endt med jubel. Tor Høvik

30 minutter siden

Grovt sett kan man dele fotballtrenere inn i to grupper: De som tilpasser spillerstallen til sin fotball og de som tilpasser sin fotball etter stallen. De aller fleste trenere befinner seg et sted imellom disse ytterpunktene. Lars Arne Nilsen, for eksempel, var i Brann en trener som kom med et ferdig nedskrevet spillestilsdokument og klemte spillerne inn i sin form.