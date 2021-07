RBK-spiller reagerer etter «hore»-kommentar: – Man blir sjokkert

Under kampen mellom Vålerenga og Rosenborg fikk gjestene ropt grove fornærmelser etter seg fra tribunen.

STYGT ORDBRUK: Rosenborg-damene fikk slengt stygge kommentarer etter seg under søndagens kamp mot Vålerenga. Foto: Ole Martin Wold

5. juli 2021 13:34 Sist oppdatert nå nettopp

– Man blir bare sjokkert over at folk orker og stå å holde på sånn, sier Rosenborg-spiller Cesilie Andreassen til VG.

Hun la tidligere mandag ut en Twitter-melding hvor man hører supporterne rope «skyter som ei hore» etter at lagvenninne Mathilde Alsaker Rogne la ballen inn i feltet.

– Jeg hørte de ropte noe, men ikke hva det var, sier Rogde til VG.

Hun forteller at hun i etterkant har blitt gjort bevisst på hva supporternes budskap var.

– Jeg tenker først og fremst at det er veldig respektløst. Det er mye man kan rope, men det finnes en grense, sier hun.

– Jeg satt på benken og hørte det, og det ble en «snakkis» da vi kom inn i garderoben. Vi spurte hverandre om vi hørte det samme og var ganske sjokkert, sier Andreassen og utdyper:

– Vi vil bare spille fotball, også er det noen som roper sånn ting. Vi tåler å bli buet på, men man må vite hva som er greit å rope og hva som ikke er det.

– Tror du supporterne vil få noe straff?

– Jeg går sterkt ut ifra at Vålerenga ikke ønsker fans som roper sånt, svarer hun.

Vålerenga Damer har kommentert Andreassen sin Twitter-melding og beklager supporternes oppførsel.

– Det er uakseptabel språkbruk, og vi beklager til RBK. Vi har vært i kontakt med supporterne og så må vi gjøre en vurdering på det, sier daglig leder i Vålerenga Damer, Harriet Rudd til VG.

– Kommer dere til å straffe supporterne?

– Dette er så langt vi har kommet nå. Vi må følge opp, og komme tilbake med det, sier hun.

Erling Rostvåg som er talsmann for Vålerenga sin supportergjeng «Klanen». Han sier at supporterne som var på stedet ikke ble med på sangen, og at de i stedet hysjet på mannen.

– Indrejustisen blant supporterne står seg til en tier i denne situasjonen, sier Rostvåg til NTB.