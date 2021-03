Direkte: Haaland møter Lewandowski til superduell

Haaland mottar ballen like innenfor 16-meteren, men klarer ikke helt å stokke beina. Bayern overtar ballen.

Haaland mottar ballen like innenfor 16-meteren, men klarer ikke helt å stokke beina. Bayern overtar ballen.

Var i gang med å lage pollen "Scorer Erling Braut Haaland i kveld?" da det smalt. Måtte finne på noe annet - stem på den du mener er best.

Var i gang med å lage pollen "Scorer Erling Braut Haaland i kveld?" da det smalt. Måtte finne på noe annet - stem på den du mener er best.

FOR EN START! Erling Braut Haaland får ballen på 20 meters hold, drar seg litt til sides før han banker til! Det er kraft i sparket, og ballen går via et bein og i mål. Oioioi!

Mål for Borussia Dortmund!

Det blir ofte målrikt når angrepsstjernene til Bayern og Dortmund barker sammen. På de syv siste kampene har det blitt scoret 27 mål - et snitt på 3,8 mål per kamp.

Det blir ofte målrikt når angrepsstjernene til Bayern og Dortmund barker sammen. På de syv siste kampene har det blitt scoret 27 mål - et snitt på 3,8 mål per kamp.

Dortmunds vanlige venstreside med Guerreiro og Sancho er begge ute med skade til kveldens kamp. Et stort tap for gjestene. Schulz og Hazard bekler deres roller i denne kampen.

Dortmunds vanlige venstreside med Guerreiro og Sancho er begge ute med skade til kveldens kamp. Et stort tap for gjestene. Schulz og Hazard bekler deres roller i denne kampen.

DEL