Elabdellaoui tilbake i trening: – Føler meg mye bedre

Omar Elabdellaoui pådro seg en øyeskade etter en fyrverkeriulykke på nyttårsaften. Nå er han tilbake i aksjon og trener med ball.

LANDSLAGSPROFIL: Omar Elabdellaoui er høyreback på det norske A-landslaget. Foto: Håkon Mosvold Larsen

4. mars 2021 15:18 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Jeg føler meg mye bedre og alt går i riktig retning, skriver Elabdellaoui i et Instagram-innlegg.

Visekapteinen på det norske landslaget var på sykehus i flere uker etter ulykken på kvelden nyttårsaften. Han pådro seg skader i ansiktet og øynene i forbindelse med bruk av fyrverkeri.

– Kroppen hans hjelper ham i denne gjenoppbyggingen. Omar har aldri rørt alkohol og sovet godt hele livet, og det høres helt vilt ut, men legene sier at det legger et utrolig godt fundament for rehabilitering fra denne skaden, sier Elabdellaouis agent Mikail Adampour til VG.

Legene som behandlet Omar Elabdellaoui, uttalte at alt gikk som planlagt i behandlingen, men at synet var påvirket av hendelsen.

– Jeg er så glad for at jeg er i stand til å trene og jobbe med ball igjen. Når det er sagt er det fortsatt en lang vei foran meg. Jeg vil gjøre alt som står i min makt til å komme tilbake sterkere og bedre, skriver Elabdellaoui.

– Det er en prosess, men han er på god vei. Vi snakket med Ståle Solbakken senest i går, og har god dialog med landslagsledelsen, sier Adampour.

En rekke av lagkameratene og styremedlemmene i Galatasaray besøkte nordmannen på sykehuset de første dagene etter ulykken.

– Deres bønner og meldinger betyr mer for meg enn jeg noensinne kan forklare.

Under en pressekonferanse i februar uttalte visepresidenten i Galatasaray Abdurrahim Albayrak seg om nordmannens situasjon.

– Ett øye er bra og han har begynt å se på det andre, sa Albayrak ifølge blant andre Ajansspor.

– Vi fant en lege i USA. Hver uke får han behandling for synet. Vi vil enten få legen hit eller sende ham til USA. Dette er vår fotballspiller. Det er et tegn på hvor mye vi bryr oss om helsen hans, sier han.