Start-sjef ferdig i klubben

Mediesjef Ole Gerhard Sørensen (38) blir rammet av nedskjæringene i Start, men sier han ikke er sparket ut av klubben.

Ole Gerhard Sørensen (t.v) i forbindelse med Kjetil Rekdal-saken i mars 2019. Foto: Jacob Buchard

3. mars 2021 15:33 Sist oppdatert nå nettopp

– Det handler om at klubben er i en tøff situasjon økonomisk og at det må gjøres nedskjæringer i en allerede liten administrasjon. Vi har jobbet tett sammen og jeg har visst hvordan ståa er. Så når det kom til at de ville se på om det var mulig å ha noen hundre prosent i min rolle, så ble vi etter hvert enig om at jeg takket for meg. Det er kjedelig, men jeg forstår at det må gjøres grep, sier Ole Gerhard Sørensen.

Nå avtroppende mediesjef i Start. Neste uke blir hans siste i jobben han har hatt siden han begynte ved nyttår 2018.