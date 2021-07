Klubbene bekrefter: Sancho går til Manchester United

Nå har både Borussia Dortmund og Manchester United bekreftet det som var en dårlig bevart hemmelighet: Jadon Sancho (21) spiller for de røde djevlene neste sesong.

FORSVINNER: Jadon Sancho og Erling Braut Haaland har jublet for mange scoringer sammen, men neppe neste sesong. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

1. juli 2021

– Vi er enige med Manchester United om en overgang for Sancho. Det var Jadons ønske å dra. Vi skulle gjerne beholdt ham, sier Hans-Joachim Watzke, president i Borussia Dortmund, på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Ifølge VGs kilder koster 21-åringen 85 millioner euro, noe flere andre også har meldt.

– Vi er ikke glade for pengene, vi er triste fordi han drar, sier Watzke.

Senere torsdag bekreftet også Manchester United at de er enige med Borussia Dortmund om en overgang for 21-åringen. Det eneste som gjenstår er den medisinske undersøkelsen.

Manchester United skriver på sine nettsider at den medisinske undersøkelsen vil gjennomføres etter at Sancho er ferdig med EM. Hvor lenge det er til den medi Den fotrappe kantspilleren har fått begrenset med spilletid i mesterskapet. England er blant favorittene til å gå helt til topps etter 2–0-seieren over Tyskland i åttedelsfinalen tirsdag.

Lørdag kveld møter de Ukraina i kvartfinalen. Skulle England ta seg helt til finalen, vil Sancho være med England-troppen frem til 11. juli.

– Velkommen, bror, skriver Marcus Rashford på Twitter, sammen med et bilde av de to.

BLIR LAGKAMERATER: Marcus Rashford og Jadon Sancho. Foto: Luis Vieira / TT NYHETSBYRÅN

Borussia Dortmund holdt torsdag formiddag en pressekonferanse for at deres nye trener, Marco Rose, skulle møte pressen for første gang som trener for Borussia Dortmund. Jadon Sancho ble naturligvis tema, og den ferske Dortmund-sjefen og Watzke fikk flere spørsmål om engelskmannens overgang til Manchester United.

Overgangen har allerede blitt møtt med unison hyllest av eksperter, som mener Manchester United har gjort et kjempekjøp.

Tidligere Borussia Mönchengladbach-trener Marco Rose må altså klare seg uten målpoeng-garantisten Sancho når han nå tar fatt på sin første sesong som Borussia Dortmund-trener. På spørsmål om tapet av Sancho, svarte han:

– Hvis vi mister gode spillere, henter vi inn gode spillere.