Brann og Åsane er enige om stortalentet

Klubbene er enige. Nå må Brann finne ut av det med spilleren.

15. sep. 2020 16:49 Sist oppdatert nå nettopp

BT vet at Brann og Åsane er kommet til enighet om rammene for en overgang for den ettertraktede backen Ole-Didrik Blomberg.

– Jeg kan bekrefte at BTs opplysninger om at Brann kan gå i dialog med Blomberg om de personlige betingelsene stemmer, sier Åsanes daglige leder, Gorm Natlandsmyr konfrontert med opplysningene.