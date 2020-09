Islamovic visste at RBK vurderte hans nære venn. Men det holdt han hemmelig.

Nå håper Rosenborg-spissen at Pa Konate blir værende i Trondheim.

- Han visste før meg at Rosenborg var interesserte i å hente meg. Men han holdt det hemmelig for meg, sier Pa Konate og bryter ut i et stort glis.

Og bekrefter i en spøkefull tone at han synes det var litt ufint at kameraten Dino Islamovic ikke avslørte noe overfor ham.