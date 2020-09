«Det er naivt å tro at det å sparke Bohinen er det eneste som må til for å få AaFK på rett kjøl»

KOMMENTAR: Lars Bohinens svake resultater tok knekken på han for litt over to uker siden. Men hvem skal stå til ansvar for alt det andre som har gått galt i klubben?

Nå nettopp

Det var uunngåelig at Lars Bohinen fikk sparken etter svake resultater gjennom hele sesongen. Men klubben må også spørre seg sjøl om hvorfor de har havnet i situasjonen de er i nå?

Det blir for enkelt å bare peke på Bohinen, og ikke minst på hans 3-5-2-formasjon, som årsaken til det som ser ut som en nedrykksesong. Bohinen er ikke den eneste i klubben som ikke har levert til terningkast 6.