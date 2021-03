TIL startet Qatar-debatten. Dette synes sjefen om landslagets T-skjortemarkering

Onsdag kom Erling Braut Haaland & co. med et budskap om menneskerettighetene for gjestearbeiderne i Qatar.

MARKERING: Her er daglig leder Øyvind Alapnes i TIL og landslaget før kampen mot Gibraltar. Foto: Ronald Johansen og Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN/ POOL /NTB

Allerede dagen før den første VM-kvalikkampen onsdag hadde Norge varslet at de skulle komme med en markering. Under oppvarmingen hadde spillerne og trenerne på seg T-skjorten med budskapet: «Respect on and off the pitch».

Da nasjonalsangen ble spilt, hadde spillerne på seg en ny T-skjorte med en tydeligere budskap: «Human rights on and off the pitch».