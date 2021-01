Midtbanespiller ferdig i Aalesund

Izunna Uzochukwu blir ikke med Aalesund i 2021.

Terje Bendiksby

Nå nettopp

Nigerianeren hadde i utgangspunktet kontrakt med AaFK ut 2021-sesongen, men partene har blitt enige om å avslutte samarbeidet. Det skriver AaFK på sin hjemmeside.

– Vi forlenget avtalen med Izunna med to år da han var under opptrening etter kneskaden han pådro seg i 2019. Vi var da enige om å sette oss ned og diskutere situasjonen etter denne sesongen. Basert på det ble vi enige om at kontrakten avsluttes fra og med 1. januar 2021, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland.