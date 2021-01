Aftenposten skal vise Vålerenga-kamper

Aftenpostens abonnenter får tilgang til Vålerengas treningskamper og lagets kvalifiseringskamper til Europa de neste tre årene.

Vålerenga tok bronse i Eliteserien sist sesong. Her blir klubbens store stjerne, Vidar Örn Kjartansson, omfavnet etter scoring mot Molde. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Nå nettopp

Vålerengas herrelag i fotball har solgt TV-rettighetene til sine treningskamper og europacupkvalifisering til mediekonsernene Schibsted og A-media.

Det betyr at du som Aftenposten-abonnent, får tilgang til å se disse kampene de neste tre årene.

Aftenposten og VG er eid av Schibsted.

Den første kampen blir vist allerede 5. februar. Da spiller Vålerenga treningskamp mot Tromsø på Intility Arena.

Fakta Vålerengas treningskamper før seriestart 5. februar: Vålerenga – Tromsø 12. februar: Vålerenga – Sogndal 19. februar: Vålerenga – Strømsgodset 5. mars: Bodø/Glimt – Vålerenga (Aspmyra) 9. mars: Vålerenga – Sarpsborg 08 12. mars: Raufoss – Vålerenga (Nammo Stadion) 19. mars: Vålerenga – KFUM 26. mars: Vålerenga – IFK Göteborg PS! Aftenposten har rettigheter til å vise VIFs hjemmekamper Vis mer

Vålerenga skal spille åtte treningskamper før sesongstarten i Eliteserien 2. påskedag. Aftenposten har rettighetene til å vise hjemmekampene.

– Vi er veldig glade for å ha landet en slik avtale med noen av landets fremste mediehus, noe som viser at Vålerenga Fotball Elite har et attraktivt produkt og representerer en verdifull merkevare, sier daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, Erik Espeseth, i en pressemelding.

Skal spille i Europa

Vålerenga tok bronse i eliteserien sist sesong. For første gang på 10 er klubben tilbake i europacupen. Kvalifiseringskampene til det nye Uefa Europa Conference League er også en del av TV-avtalen med Schibsted og A-media.

Les mer om konseptet på Uefas sider.

PS! Eliteserien og OBOS-ligaen har oppstart 2. påskedag med avslutning siste helgen i november.