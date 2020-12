Spillerne er misfornøyde med det AaFK-treneren har gjort i klubben. Nilsen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen.

AaFK-spillerne er bekymret for inngangen til 2021-sesongen. Sportssjef Bjørn Erik Melland er åpen på at det har kommet sykdomstegn til overflaten etter årets svake sesongen.

Lars Arne Nilsen er ikke enig i det bildet som skapes i denne artikkelen, som går på at spillerne er misfornøyde med jobben han har gjort i AaFK. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Sunnmørsposten har over tid fått et innblikk i hvordan spillergruppa ser på Lars Arne Nilsen og den jobben han har gjort i AaFK. Vi har snakket med spillere i de ulike delene av spillergruppa, både de som har spilt mye og lite.

Vi har snakket med mange spillere for å få et bredt nok tilfang. Det spillerne forteller, er at tilliten til treneren har blitt mer og mer tynnslitt. De er alvorlig bekymret for hvordan inngangen til den kommende sesong skal bli.