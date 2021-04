Syv Godset-spillere har varslet NISO om rasisme fra Pedersen

Mandag kunngjorde Strømsgodset at styret har full tillit til trener Henrik Pedersen (43), etter å ha undersøkt påstander om rasisme. I tillegg til den opprinnelige varsleren, har syv spillere varslet interesseorganisasjonen NISO om samme atferd.

GODSET-TRENER: Henrik Pedersen blir beskyldt for rasisme. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB

6. apr. 2021 10:26 Sist oppdatert nå nettopp

Det får VG opplyst tirsdag formiddag. TV 2 omtalte de anonyme varslene først.

«Styret i Strømsgodset Toppfotball har full tillit til Henrik Pedersen som hovedtrener og opplever ikke at han har utvist rasistiske holdninger mot ansatte i klubben», skrev Strømsgodset i en uttalelse mandag kveld.

På det tidspunktet var styret kjent med at det hadde kommet syv varsler om rasisme til NISO, spillernes interesseorganisasjon.

– Vi var kjent med at det ble åpnet en linje til NISO for NISOs medlemmer i spillergruppa, og det synes vi var veldig bra. Da hadde de en nøytral kanal de kunne melde gjennom hvis de syntes det var enklere enn å komme direkte til oss, sier styreleder Ivar Strømsjordet til VG.

– Så fikk vi en formell tilbakemelding om at det hadde kommet syv varsler. Det var anonyme varsler, og det var ikke noe konkret innhold, utsagn eller episoder. Det var mer av generell art, legger han til.

Han sier at varslene til NISO handlet om rasisme, og han svarer «ja» på spørsmål om det var et enstemmig styre bak gårsdagens pressemelding.

Styrelederen sier at styret søndag fikk en melding signert kaptein Mikkel Maigaard Jakobsen - på vegne av spillergruppen.

– Han viser til at det har vært møter i spillergruppa, og at han også har hatt individuelle møter med de som var i risiko for å bli utsatt for rasisme. Og konkluderer med at «vi har gjennom dette møtet og i disse samtaler har konkludert med at det ikke har vært noen saker som peker på rasisme mot noen av spillerne fra trener». Så er det vist til to «uheldige episoder» hvor det har vært litt fleipete ordbruk, men ikke noe som noen har oppfattet som rasisme, sier Strømsjordet.

Pedersen nekter

Pedersen selv benektet i en e-post til VG mandag kveld at han har vært rasistisk.

– Jeg har personlig ikke vært i tvil om at anklagene var grunnløse, og at jeg ville bli renvasket. Men det har svært belastende dager, hvor jeg på grunn av klubbens interne undersøkelser, har valgt ikke å kommentere saken offentlig, fordi jeg ikke ville forstyrre den viktige prosessen, sier Pedersen.

Godset-treneren har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag formiddag etter at varslene til NISO ble kjent.

Styreleder Strømsjordet svarer følgende om de mange varslene som skal ha blitt gitt til NISO:

– Vi registrerer det. Det er vanskelig å forholde seg til når det er anonyme meldinger uten konkret innhold, sier han til TV 2.

– Hvordan kommer dere til å følge opp dette videre?

–Det må nesten de som melder til NISO ta stilling til, om de ønsker å stå fram med dette, konkretisere og komme med opplysninger. Det ligger hos spillerne og NISO, det er ikke noe vi kan grave i.

NISO i dialog med Godset-spillere

Eirik Monsen er personlig advokat for den opprinnelige varsleren og han jobber i tillegg for NISO. Han vil ikke kommentere VGs informasjon om de syv varslene om rasisme mot Pedersen.

– Det jeg kan si, er at vi har vært i løpende dialog med spillerne og deres tillitsvalgte angående denne situasjonen. Det er for å ivareta deres interesser i en opplagt krevende sak, sier Monsen til VG.

– På nåværende tidspunkt har jeg ikke lyst til å bekrefte det, sier NISO-leder Erlend Hanstveit til VG på spørsmål om det som skal være flere varsler fra Godset-spillere.

