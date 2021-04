Toppfotballen brukte 40 millioner - så mye betalte MFK til agenter i fjor

Molde brukte 5,1 millioner kroner på fotballagenter i 2020. To klubber i eliteserien brukte mer.

Jim Solbakken (t.v.) var involvert i 9 av 19 transaksjoner der MFK betalte ut agenthonorar i 2020. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

6 minutter siden

Norges Fotballforbund offentliggjør årlig alle økonomiske transaksjoner som betales fra klubber til agenter i Norge.

«I tråd med FIFAs reglement for Samarbeid med Formidler §6 publiseres her oversikt over alle godtgjørelser eller betalinger som spillere eller klubber har betalt til formidlere. Oversikten gjelder utbetalinger i perioden 1. januar 2018 – 31. desember 2020», skriver NFF.