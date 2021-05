Bale-hat trick og Berge-comeback

(Tottenham – Sheffield United 4–0) Tottenham rundspilte Sheffield i Sander Berges (23) skadecomeback søndag. Gareth Bale scoret hat trick.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Tottenham var fullstendig dominerende i den første omgangen og hadde 74 prosent ballinnehav. Likevel slet de med å få mål.

Det var først da Serge Aurier leverte en nydelig chip over Sheffield-forsvaret til Bale, som svarte med å løfte ballen like frekt over Sheffield-keeper, Aaron Ramsdale, at det første målet kom.

– Det er en praktfull touch, sier Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio om Auriers pasning til Bale.

HAT TRICK: Gareth Bale scoret hat trick mot Sander Berges Sheffield søndag kveld. Foto: SHAUN BOTTERILL / Reuters

Waliseren var ikke ferdig der. Sheffield vant en corner som ble slått inn i feltet, men ballen ble klarert ut til Son som sendte den videre til Bale.

Den tidligere Real Madrid spilleren satt ballen kontant i nettet bak Ramsdale igjen.

Og det gikk ikke mer enn åtte minutter før hat tricket var komplett. Waliseren fikk ballen fra Aurier igjen, og dunket kula i mål.

Son Heung-min ville ikke være noe dårligere og satt inn 4–0-målet rett etter Bale ble byttet ut.

– Det er noen fantastiske scoringer. Pur kvalitet, sier Hangeland.

Les også Sander Berge ute i tre måneder: – Bisarr skade

Sander Berge var tilbake i Sheffield sin tropp for første gang dette året, etter et langt skadeavbrekk.

– Det er en bisarr skade. Han gikk for å blokkere ballen, og fanget den på enden av tåen og rev av senen fra beinet i tåen. Skaden krever en operasjon, sa trener Chris Wilder ifølge The Star, lokalavisen i Sheffield i desember 2020.

Asker-gutten startet på benken og kom inn i kampen etter pausen.

Les også Gavepakke til Leicester-rivalene: Southampton holdt unna med ti mann

Sheffield har hatt en tung sesong og har allerede rykket ned fra Premier League. De ligger på 20. og sisteplass, 19 poeng bak Newcastle på trygg plass med 36 poeng.

Tottenham ligger nå på femteplass i ligaen, fem poeng bak Chelsea på Champions League-plass.

VG oppdaterer saken!