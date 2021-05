Bale-hat trick og Berge-comeback: – Et steg i riktig retning

(Tottenham – Sheffield United 4–0) Tottenham rundspilte Sheffield United i Sander Berges (23) skadecomeback søndag. Gareth Bale scoret hat trick.

2. mai 2021 22:07 Sist oppdatert nå nettopp

Tottenham var fullstendig dominerende i den første omgangen og hadde 74 prosent ballinnehav. Likevel slet de med å få mål.

Det var først da Serge Aurier leverte en nydelig chip over Sheffield-forsvaret til Bale, som svarte med å løfte ballen like frekt over Sheffield-keeper, Aaron Ramsdale, at det første målet kom.

– Det er en praktfull touch, sier Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio om Auriers pasning til Bale.

Waliseren var ikke ferdig der. Sheffield United fikk en corner som ble slått inn i feltet, men så kontret Tottenham i stor fart: Ballen ble klarert ut til Son Heung-min som sendte den videre til Bale. Den tidligere Real Madrid spilleren satt ballen kontant i nettet bak Ramsdale igjen.

– Jeg har trent på å score de siste ukene. Det er ikke noe som skjer over natten, men jeg føler det er et steg i riktig retning, sier Bale i et intervju vist på TV 2.

Og det gikk ikke mer enn åtte minutter før hat tricket var komplett. Bale fikk ballen fra Aurier igjen og hamret ballen i mål.

Son Heung-min satte inn 4–0-målet rett etter Bale ble byttet ut.

– Det er noen fantastiske scoringer. Pur kvalitet, sier Hangeland.

Sander Berge var tilbake i Sheffield Uniteds tropp for første gang dette året, etter et langt skadeavbrekk. Asker-gutten startet på benken og kom inn i kampen etter pausen i det som ble et vanskelig comeback.

Tottenham ligger nå på femteplass, fem poeng bak Chelsea på Champions League-plass. Sheffield United har hatt en tung sesong og har allerede rykket ned fra Premier League.