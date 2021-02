Skade på storscoreren åpner opp for King: – En kjempemulighet

Dominic Calvert-Lewin (23) måtte av med en hamstringskade etter 55 minutter i den spinnville 5–4 FA-cupkampen mot Tottenham onsdag. Det kan bety hell i uhell for Joshua King (29).

– Det kan være trøbbel for han (Calvert-Lewin), sa assistentrener Duncan Ferguson på pressekonferansen etter kampen mot Tottenham.

Sist gang Evertons toppscorer skadet hamstringen, i oppgjøret mot West Ham 1. januar, var han ute i tre uker. TV 2s fotballkommentor Kasper Wikestad mener det er synd for Everton, men en stor mulighet for Joshua King.

– Det er en kjempemulighet for King, hvis Ancelotti velger å gå den veien, sier Wikestad.

Nordmannen har en kontrakt ut sesongen med Merseyside-klubben.

– Han er ikke i utgangspunktet et langtidsprosjekt for Ancelotti, det har man sett på innhoppene han har hatt, men jeg tror ikke at Ancelotti vil spare på King, fortsetter Wikestad.

– Ser skarp ut

Joshua King var ute i kulden i store deler av Bournemouth første halvdel av sesongen i Championship, men januar var en god måned for landslagsspissen.

– King hadde en god januar for Bournemouth. Han så skarpere og skarpere ut utover i måneden, og har sikkert enda litt å gå på før han er i toppform, men han er i kampform og så ganske skarp ut på slutten i Bournemouth, sier Wikestad.

Brasilianske Richarlison er et annet spissalternativ for Ancelotti. TV 2s fotballkommentator tror Everton fint kan spille med både King og Richarlison på topp.

Calvert Lewin står med 13 nettkjenninger i årets sesong i Premier League.