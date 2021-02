Molde-spiller på vei til 1. divisjonsklubb

I fjor ble oppholdet ødelagt av en skade. Nå er Jakob Nyland Ørsahl tilbake i Raufoss.

Jakob Nyland Ørsahl (t.h) på benken i eliteseriekampen mot Mjøndalen i 2019 sammen med Vegard Forren, Tobias Svendsen og Erling Knudtzon. Foran Emil Breivik, som var på utlån til Raufoss i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

MFK-talentet gikk på lån til den ambisiøse 1. divisjonsklubben i oktober i fjor, men han slo opp en skade og måtte reise hjem igjen.

– Jeg hadde akkurat slått opp en strekk og skulle trene meg opp gradvis. Jeg var for naiv og gikk for fort fram. Strekken var verre enn antatt og ville ikkslippe taket. Jeg brukte lang tid på å trene meg opp igjen i Molde. Det var en kjedelig periode som ødela resten av året for meg, sier Ørsahl til Rbnett.