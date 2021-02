Kjernen om Hareides brannfakkel: – Åge skuffer. Vi er meget kritiske

Rosenborgs syngende supportere liker ikke Åge Hareides oppskrift for å ta opp kampen om fotballtronen i Norden.

– Jeg er for glad i RBK til at jeg vil være med på det sirkuset Åge skisserer, sier Kjernens talsmann Espen Viken. Foto: Adresseavisen arkiv / Adresseavisen

Nå nettopp

– Dette er ikke nytenkning fra Åge. Under Nils Skutle på slutten av 2000-tallet ble det satt ned et utvalg som skulle se på ulike modeller for RBK inn i fremtiden. Det ble sett på Viking sin modell, Hardball i Brann, og på Moldes løsning. Det var jeg som la fram utvalgets konklusjon – og den var krystallklar: RBK er en medlemsklubb. Ferdig snakket.

Slik reagerer talsmann for Kjernen, Espen Viken, på trener Åge Hareides brannfakkel i forkant av Rosenborgs årsmøte. RBK-treneren mener bestemt at RBK ikke kan ta igjen forspranget til FC København med en ren medlemsstyrt klubb.