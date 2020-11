Bekreftet: Berisha med Norge-comeback mot Østerrike

Slutter seg til landslagstroppen i Oslo i dag.

Veton Berisha har fire landskamper for Norge. Nå får han en ny sjanse. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

16. nov. 2020 10:46 Sist oppdatert 9 minutter siden

Viking-spiss Veton Berisha (26) kalt inn i den nye, norske landslagstroppen som skal møte Østerrike i Nations League-kampen mot Østerrike i Wien onsdag.

Hans navn var blant de 18 som ble presentert av fungerende landslagstrener Leif Gunnar Smerud på Ullevaal mandag formiddag.

Berisha står med fire A-landskamper for Norge, den siste i 2016.

Nå får Vikings toppscorer en ny sjanse etter at norske helsemyndigheter satte foten ned for at Lars Lagerbäcks opprinnelige tropp kunne reise til Romania og Østerrike grunnet smitte i troppen.

Omar Elabdellaouis positive koronatest gjør at den norske troppen ikke får reise og spille kampene. Dermed ble det kalt inn en ny tropp.

Her er Berisha med. Det samme er tidligere Viking-spillerne Julian Ryerson (Union Berlin), Kristian Thorstvedt (Genk) og Anders Kristiansen (Union Saint-Gilloise).

Zlatko Tripic er ikke en del av den norske troppen.

Saken oppdateres!