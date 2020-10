AaFK-spilleren kokte over i garderoben etter Odd-kampen: –Jeg sa noen ting jeg ikke burde sagt

Sigurd Haugen (23) innrømmer at han mistet litt hodet etter kampen mot Odd, men han står på at mye av det han sa var riktig.

Nå nettopp

AaFK leverte nok en svak kamp da det ble tap 3–0 hjemme mot Odd søndag i forrige uke. Etter kampen kokte det i hodet til AaFK-spiller Sigurd Haugen.

Sjokkerte lagkameratene ble vitner til at 23-åringen kom med flere verbalt knallharde spark, som også gikk over streken for hva som er akseptabel språkbruk i en garderobe. Flere spillere skal ha latt seg provosere sterkt av Haugens oppførsel, spesielt med tanke på at han selv hadde en svak kamp mot Odd, får Sunnmørsposten opplyst.