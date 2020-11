Østerrike er i full krise og stenger landet. Likevel kommer 18 nordmenn for å spille fotball.

Dødstallene stiger brått. Norges Fotballforbund har ikke spurt seg om det er rett å spille landskamp i Wien nå.

En mann med munnbind går forbi en stengt butikk i Wien. Foto: Leonhard Foeger, Reuters

– Jeg ber dere innstendig: Ikke møt noen!

Det var budskapet fra forbundskansler Sebastian Kurz i helgen. Østerrikerne fikk beskjed fra øverste hold om at nå er hver eneste sosiale kontakt en for mye.

Tirsdag lukkes landet helt ned. Det er innført et strengt portforbud i tre uker. Det er kun når innbyggerne skal handle mat, gå på en samfunnskritisk jobb eller gi livsviktig hjelp at de kan forlate hjemmet.

Alle skolene i landet stenger. Det eneste som er åpent er matbutikker, apotek og banker.

Årsaken er selvsagt koronapandemien som herjer i Europa. Akkurat nå er Østerrike det landet som rammes aller hardest i vår verdensdel.

Avisen Kronen Zeitung skriver tirsdag at det er «ekstremt dramatisk» at antallet som trenger intensivbehandling steg kraftig siste døgn.

Over 75.000 østerrikere er nå smittet, og tallet stiger raskt. Tilsammen har landet hatt over 200.000 koronasmittede, og nesten 2000 har dødd.

Likevel: Samme dag som Østerrike går i lockdown, satt et norsk nødlandslag seg på flyet og dro til Wien. Spillerne samlet seg på Gardermoen mandag. Da kom de fra 11 europeiske byer.

Tirsdag kveld trener de i den østerrikske hovedstaden, dagen etter spiller de landskamp.

De kommer til et land hvor 58 koronapasienter døde siste døgn. 12 av disse var i Wien, og den yngste var bare 26 år gammel.

Helseminister Rudolf Anschober advarte i helgen om at kapasiteten på landets sykehus står i fare for å bryte sammen.

Østerrikernes landslagskaptein, Julian Baumgartlinger, er veldig glad for at kampen kan spilles. Han vet at spillerne er i en privilegert særposisjon.

– I prinsippet er vi veldig bortskjemte, sier han.

Kafeene i Wien holder stengt. Foto: Leonhard Foeger, Reuters

Vil diskutere i etterkant

Pål Bjerketvedt er generalsekretær i Norges Fotballforbund. Han sier at NFF ikke har gjort seg noen moralske betraktninger om kampen. De har ikke spurt seg om det er riktig å spille kampen midt i den enorme krisen Østerrike står i.

Etter at Norges kamper mot Israel og Romania ble avlyst etter tydelige råd fra norske helsemyndigheter, har NFF vært opptatt av å fullføre de forpliktelsene de har i Nations League.

Bjerketvedt sier at det «definitivt er betimelig» å spørre om landskamper virkelig bør spilles nå.

– Vi får i etterkant bidra til en europeisk diskusjon om det, sier han.

Bjerketvedt mener det er forsvarlig å spille kampen innenfor de restriksjoner og protokoller som gjelder. Det norske laget kommer i chartret fly, og de skal kun oppholde seg på hotellet og stadion.

– Vi utsetter ikke Østerrike for mer smittefare enn under andre landskamper, sier han.

Vil begeistre

Kronen Zeitung skriver at 658 intensivsengeplasser nå er i bruk. «En ting er sikkert, situasjonen på de østerrikske sykehusene blir mer og mer prekær», skriver avisen.

Tidligere var det Belgia som hadde flest nye smittetilfeller målt mot antall innbyggere. Østerrike har nå overtatt den lite attraktive førsteplassen.

Landslagssjef Franco Foda sier at landslaget følger alle reglene til enhver tid.

– Vi håper at vi kan komme tilbake til en normalsituasjon i løpet av tre til fire uker, sier han.

Foda sier fotballen er veldig viktig i landet. Laget vil gjerne begeistre i en vanskelig tid.