August (20) lurte hele Glimt-forsvaret – beskjeden til sjefen er klar

August Mikkelsen er lei av benketilværelsen. Nå mener han at han er klar for å spille langt mer for «Gutan».

PROFIL: August Mikkelsen viste gode takter mot Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen / NTB Scanpix

Nå nettopp

Mikkelsen var meget sentral da TIL spilte sin første treningskamp i 2021. Han kom inn etter 62 minutter. Skaffet Glimt et rødt kort, og slo igjennom spisskollega Moses Ebiye, som sikkert satt ballen i nettet. Alt dette på 28 minutter mot laget som var suveren seriemester i fjor.

– Jeg må spille på mine styrker hele veien, og gjøre lagkameratene gode og være til stede både defensivt og offensivt, sier Mikkelsen til iTromsø stående bak gjerde på den provisoriske pressesonen rett foran dem gamle tribunen på Aspmyra.