I Norge må alle vente i ukevis. For Guro er det derimot annerledes.

Tromsøværingen Guro Pettersen (29) er bare dager unna serieåpning i Sverige.

SAMLING: Guro Pettersen på sist landslagssamling. Foto: Ingvild Isaksen, Norges Fotballforbund

15. apr. 2021 12:54 Sist oppdatert 21 minutter siden

Den norske serien er ikke i nærheten av å starte. På herresiden er det varslet at serieåpningen blir 8. mai i Eliteserien. På kvinnesiden er den foreløpige datoen 22. og 23. mai for Toppserien. Men for Guro Pettersen og hennes svenske klubb Piteå, braker alvoret løs førstkommende helg når de møter Vittsjö borte.

– Da er det ut på reise igjen. Nå er det bare å pakke om kofferten, vaske klær og så reiser vi lørdag før bortekampen mot Vittsjö på søndag, sier Guro Pettersen til iTromsø på telefon fra Sverige.