Se video av Hansen i fullt firsprang: - Hva skal man gjøre?

En gresstust kunne stanset RBKs seiersrekke i treningskampene. I stedet sikret Dino Islamovic ny seier.

25. apr. 2021 14:43 Sist oppdatert 6 minutter siden

ROSENBORG - TROMSØ 1–0:

Rosenborg-trener Åge Hareide har vært klar på at det er viktig å vinne, også i treningskampene.

Men i søndagens oppgjør mot Tromsø, kunne ønsket blitt knust av en ujevn gressmatte.

For to minutter etter pause slo Homar Örn Eyjolfsson et ufarlig tilbakespill retning keeper André Hansen.

Ufarlig helt til ballen traff en en gresstust rett foran foten til sisteskansen, og spratt forbi Hansen.

André Hansen måtte ut i full spurt, og berget baklengsmål i siste liten. Foto: Ole Martin Wold

Keeperen måtte gjøre retrett, og rakk såvidt å måke unna ballen før den passerte målstreken.

– Der humpet det greit. Heldigvis rakk jeg å hente den opp. Jeg får ta en prat med Anders Øien (Rosenborgs banemester, journ. anm.) og høre om det er mulig å få til bedre baner i april, sier Hansen med et smil.

– Vi får ta det som det er. Det tar litt tid før det får grodd godt. Vi bor i Trondheim, men vi spillerne er bare glade til for å være på gress, sier han.

I stedet var det Rosenborg som kunne sikre seieren, da Dino Islamovic var dønn sikker fra straffemerket og satte inn 1–0-scoringen tjue minutter før slutt.

Dermed har RBK tre seire av tre mulige i treningskampene.

To store RBK-sjanser

Det var ikke mye å melde fra den første omgangen, men Rosenborg hadde de to klart største mulighetene.

Allerede etter fire minutter kunne Dino Islamovic ekspedert et innlegg fra Emil Konradsen Ceide i mål, men Jacob Karlström i Tromsø-buret var kjapt nede og gjorde en god redning.

Muligheten var imidlertid ikke med på å sette moduset på kampen, for Rosenborg maktet ikke å følge opp den fine starten.

Det tok en hel halvtime til før kampens andre målsjanse. Da var det Vebjørn Hoff sin tur til å teste Tromsøs sisteskanse. Midtbaneterrieren vant ballen inne i TIL-feltet, og gikk rett på avslutning. Også denne gangen gikk Karlström seirende ut.

Ellers var det fint lite å melde om den første omgangen.

Nær senket av gresset

Men like etter pause kom hendelsen som ga keeper André Hansen litt puls. Upresset slo Eyjolfsson et tilbakespill retning Rosenborgs bakerste mann, som hadde full kontroll.

Helt til ballen var 30 centimeter foran Hansens støvel. Da traff den en ujevnhet i gressmatten, spratt over keeperens fot og hadde retning nettet. Hansen reagerte imidlertid kjapt, og hadde et kappløp mot ballen retning målstreken.

RBK-keeperen vant, og slapp med skrekken.

André Hansen holdt buret rent mot Tromsø, og mener Rosenborg fremsto solide i sesongens tredje treningskamp. Foto: KIM NYGÅRD

– Den fikk så høy sprett og mistet nesten all fart. Sånn sett var det positivt. Hvis ikke kunne det blitt skjebnesvangert, sier Hansen.

– Stort sett er stopperne bevisste på å legge tilbakespill utenfor målet. Vi vet det kan skje på sånne baner. Hadde den gått i mål, hva skulle man gjort, spør keeperen med et smil om munnen.

Like etter var Tromsø frempå igjen, og avsluttet godt fra skrått hold til venstre i feltet. Også da var Hansen god, og fikk slått til corner.

Straffe

Fremover var det tynt fra Rosenborg i starten av den andre omgangen. Åge Hareides menn slet med å spille seg til muligheter etter pause. Helt til Rosenborg fikk straffe tjue minutter før slutt.

Innbytter Carlo Holse fant Kristoffer Zachariassen i boksen. Strilen fyrte løs, og traff armen på Daniel Berntsen i ubalanse.

Dermed ble det straffe, og Dino Islamovic gikk frem. Svensken var dønn sikker, og sendte RBK opp i føringen.

Det var Islamovic’ tredje scoring på tre treningskamper.

Siden skjedde det lite, før Rasmus Wiedesheim-Paul kom gjennom like før slutt. Svensken skar inn fra venstre, og hadde god tid til å sette inn 2–0, men satte i stedet ballen til side for den lengste stolpen.

Hareide tilfreds

Dermed ble det 1–0 i årets tredje treningskamp.

– Det var en jevnt bra innsats. En tett kamp, og sånn blir det når lagene er godt organiserte, og det er litt trangt. Vi får ikke så mye rom her som inne på Lerkendal. Men det var godt gjennomført og godt jobbet, sier trener Hareide.

Fornøyd med å bokføre sin tredje seier av tre mulige.

– For meg er det viktig at vi øver på det også, og skaffer oss den vanen og troen på det hele tiden. Det er viktig. Og så lenge vi holder nullen, har vi alltid sjanse til å vinne, sier han.

Gleder seg til større baner

Også keeper Hansen mener Rosenborg fremsto på en bra måte.

– Jeg synes det er solid. Vi scoret på straffe, og skapte tre ordentlig store sjanser i tillegg. Utifra banen er det okei. I alle tre treningskampene hittil har vi vist litt av det samme, og skapt tilstrekkelig til å vinne alle. Det har vært okei defensivt. Så ser jeg frem til vi forhåpentligvis skal utpå der på onsdag, sier målvakten, og sikter til Lerkendal Stadion og treningskampen mot Kristiansund.

I tillegg til treningskampen mot Ranheim på Extra Arena søndag.

– Da får vi sett litt mer av spennvidden defensivt og offensivt, med vannet bane og full størrelse. Da får vi sett litt hvor landet ligger i det defensive, med avstander og kompakthet, og ikke minst håper jeg vi klarer å skape enda mer offensivt, sier han.