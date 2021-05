Mjøndalen rystet Vålerenga: – Vi kan ikke gå og spille fotball

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Vålerenga 1–1) Her berger Vålerenga ett poeng. Men en temposvakt medaljekandidat ble rystet i Mjøndalen. Trener Dag-Eilev Fagermo var alt annet enn fornøyd.

– Vi kan ikke gå og spille fotball. Det var forferdelig, meldte Vålerenga-sjefen til Discovery halvveis – og snakket om den første halvtimen.

Vålerenga slet lenge i Mjøndalen. Men til slutt skapte Aron Dønnum situasjonen som ga ett poeng. Vålerenga-kanten dro av Lars Olden Larsen og skapte kaos i Mjøndalen forsvaret. Amor Layouni fikk sjansen før Jonatan Tollås Nation fikk presset inn ballen via en hjemmeforsvarer.

Men gullhåpet til Fagermo har vunnet bare en av de fire første seriekampene. Det var alt annet enn ufortjent at ett poeng ble igjen i Buskerud.

– Akkurat nå føles det som vi taper to poeng, sier målscorer Martin Rønning Ovenstad til Discovery. Han kaller det «kjipt» å miste to poeng.

Heller ikke Fagermo er fornøyd. Bare fem av 12 mulige poeng er lite for en gullkandidat.

– Det er ikke den starten vi forventet, men vi er ikke bedre. Det må vi være så ærlig å si, så må vi jobbe derfra, sier treneren.

UTLIGNING: Aron Dønnum (10) har dratt opp situasjonen der Jonatan Tollås Nation (lengst vekk) skaffet utligning etter av Vidar Örn Kjartansson hadde vært involvert. Foto: Terje Bendiksby

Vålerenga gikk kjørt seg fra start.

Et aggressivt hjemmelag gikk ut med høyt press, intensitet og vilje til gjennombrudd. De kom kjapt. Oslo øst hang i tauene allerede etter 10 minutter på Consto Arena.

Martin Rønningen Ovenstad slo et ytterst farlig frispark før det ble noe nær krise i Vålerengas bakre rekker. Mjøndalens Ole Amund Sveen skjøt og Vålerenga-back Christian Borchgrevink stoppet ballen med beinet før den gikk opp i armen.

LEDELSE: Martin Rønningen Ovenstad jubler for Mjøndalen-målet sammen med William Sell (4) og Erik Stavås Skistad. Foto: Terje Bendiksby

Dommer Kai Erik Steen pekte på straffemerket.

Kaptein Tonny Brochmann gjorde alt riktig. Nesten. Keeper Kristoffer Klaesson gikk til venstre. Dansken skjøt hardt motsatt. Men i stolpen.

Mjøndalen fortsatte. Benjamin Stokke fikk en kalassjanse etter 1. omgangs fineste angrep. Men spissens skudd ble stoppet av Klaesson før Rønningen Ovenstad – i offside – satte inn returen.

Aron Dønnum og Amor Layouni klarte ikke å gjøre noe da de en sjelden gang hadde ballen. Vidar Örn Kjartansson var usynlig.

Vålerenga kom seg litt høyere opp på banen da Mjøndalen mistet litt av intensiteten og la seg lavere. Men Mjøndalen hadde fortjent ledelsen etter 45 minutter.

SATTE PRESS: Tonny Brochmann var et steg foran Amor Layouni og Vålerenga i store deler av kampen. Foto: Terje Bendiksby

Seks minutter etter pause kom belønningen. Etter en VIF-corner var det hjemmelaget som løp som gale i en kontring. Fredrik Brustad fant Tonny Brochmann som tredde gjennom Martin Rønning Ovenstad.

Den tidligere Strømsgodset-spilleren knallet inn ledelsen. Og fikk Consto til å ta av.

200 betalende tilskuere fikk støtte av kanskje dobbelt så mange oppe på verandaene i leilighetene rundt arenaen. Gratistilskuerne gjorde ikke noe galt. De holdt seg både hjemme og utendørs i pandemien.

Vålerenga skapte en stor mulighet da Dønnum spilte fri Layouni. Men Mjøndalen-keeper Sosha Makani stoppet skuddet før Kjartansson ikke fikk tak på returen.

Forhåndsfavorittene fra hovedstaden la et visst trykk. Men Vålerenga-produktet Markus Nakkim og solide Sondre Solholm Johansen regjerte foran en trygg Makani.

Men til slutt fikk Aron Dønnum satt en finte. Det berget poenget etter tapet for Kristiansund sist.

– Siste 60 er det ett lag som kjører kampen. Men samme utfordring som mot Kristiansund og Rosenborg. Bra i banespillet, men får ikke ut det offensive potensialet som er i laget, sier Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

– Hvorfor?

– Det er det flere grunner til. Vi jobber med det, vi får bare håpe det løsner etter hvert. Hvis ikke, så er vi ikke med.

Mjøndalen har tatt fire poeng på sine to første kamper og er ubeseiret.

– Jeg er fornøyd med mye av det vi gjør, men skuffa over at vi ikke vinner kampen. Jeg er fornøyd med hvordan vi har utviklet oss fra i fjor. Så langt er det et lag som har hengt godt sammen, og vi kan enda bedre enn det her, sier trener Vegard Hansen.