Tysk festfotball i generalprøven til EM – vant 7–1

(Tyskland-Latvia 7–1) Keeper Manuel Neuer (35) var i 100. Det var også resten av det tyske landslaget i generalprøven én uke før EM-starten.

7. juni 2021 22:35 Sist oppdatert nå nettopp

Neuer med 69 seirer, 15 uavgjorte og 16 tap på sine 100 landskamper, har hatt det travlere på jobb enn i jubileumskampen i Düsseldorf i kveld. Kollegaen i Latvias mål, Roberts Ozols, fikk hendene fulle, for å si det mildt.

Etter 19 minutter var fotballfesten i gang. Da serverte Kai Havertz først Robin Gosens og så Ilkay Gündogan før Thomas Müller traff på nok et løp og økte til 3–0 i det 27. minutt på pasning fra Gosens.

Havertz var også mannen bak 4–0 da han fikk hjelp av Latvias keeper.

Serge Gnabry trengte bare en perfekt pasning fra Mats Hummels da han på elegant vis satte inn 5–0 minuttet før hvilen.

I pausen ble Havertz og Gnabry erstattet av Timo Werner og Leroy Sané. De to innbytterne viste seg frem umiddelbart da Werner økte til 6–0 før fem minutter av 2. omgang var spilt.

Sané ordnet 7–1 fra kloss hold etter å ha blitt satt opp av Thomas Müller. Da hadde Latvia akkurat fått sitt trøstemål med en suser fra Aleksejs Saveljevs.

INN I VARMEN: Thomas Müller takker Robin Gosens (t.v.) for hjelpen da han scoret sitt 39. landslagsmål. Veteranen hadde også én målgivende i kveld.

Landslagstrener Joachim Löw valgte å starte med Thomas Müller og Mats Hummels i kveld. Det er to år siden de to veteranene fikk beskjed om at de ikke var med i planene til Löw.

Kritiserer Löw

– Vi sender et klar signal om fornyelse. Nå må vi planlegge for fremtiden. Jeg er overbevist om at dette er riktig, sa Joachim Löw da han i mars 2019 valgte å takke av Thomas Müller, Mats Hummels og Jerome Boateng.

Det var ikke riktig. Det ble helt feil.

Nå er det bare Boateng som mangler, en avgjørelse som tidligere landslagsspiller Bastian Schweinsteiger kaller «et mysterium». Schweinsteiger mener Boateng har vært den beste midtstopperen i Bundesliga denne sesongen og derfor burde han være et selvsagt valg i EM-troppen.

Tyskland, som spilte 1–1 mot Danmark i forrige uke, har nå én uke på å finpusse formen før de går inn i sluttspillet i «dødens gruppe» mot Frankrike, Portugal og Ungarn.

Fordelen er at tyskerne har hjemmebane i alle tre gruppespillkamper. De spilles på Allianz Arena i München.