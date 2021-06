EM-kaos for TV 2-Wikestad: – Psykisk terror

Kasper Wikestad (45) venter på operasjonen som skal gjøre ham helt frisk. Nå har den blitt utsatt to ganger.

VENTER OG VENTER: Kasper Wikestad, her som gjest i Senkveld der han fortalte om kreftsykdommen, vet fortsatt ikke når han skal opereres for å bli helt frisk. Foto: Foto: Helene Kjærgaard / TV 2

TV 2s profilerte kommentator blir ikke like fremtredende under sommerens fotball-EM som han har vært under de foregående mesterskapene.

Wikestad opplyser til VG at han skal kommentere fire av kampene i sommer: Italia mot Sveits, Ungarn mot Portugal, Tyskland mot Portugal, og én av åttedelsfinalene.

Det var ikke alltid planen.

Wikestad venter nemlig på operasjonen som skal gjøre ham helt frisk, etter at han i august fikk beskjed om at han var rammet av kreft i tarm og nyrer.

Planen var at Wikestads operasjon skulle foregå i mars eller april.

– Da ville jeg vært 100 prosent frisk til EM. Det hadde blitt fullt opplegg, sier Wikestad.

Slik ble det ikke. Operasjonen ble utsatt på ubestemt tid.

Så fikk kommentatoren endelig en dato: Han skulle legges inn onsdag 26. mai og opereres fredag 28. mai.

Datoen innebar at Wikestad kom til å gå glipp av hele EM. Beskjeden kom like før TV 2 skulle sette opp arbeidslistene.

– Det var selvfølgelig tungt, men jeg gledet meg fælt til å få operasjonen unnagjort, sier han og understreker ydmykt:

– Det er heller ikke noe tap hvor TV 2, for det er så mange ekstremt gode kommentatorer hos oss. De blir ikke skadelidende.

Samme uke som han skulle under kniven, fikk Wikestad dårlige nyheter: Operasjonen var utsatt på ubestemt tid – igjen. Han vet fortsatt ikke når det skal skje.

– Det er veldig tungt å gå rundt sånn. Da den ble utsatt igjen, måtte jeg kontakte TV 2 og si at jeg kunne jobbe likevel. Da setter jeg andre i en litt uheldig situasjon. Det blir psykisk terror alle veier. Ingen liker å føle seg til bry, og dette gjør at jeg føler meg litt sånn nå, sier Wikestad.

Han takker kanalen for hjelpen helt siden han ble syk.

– Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg jobber et sted hvor jeg føler meg så ivaretatt. De har vridd og vendt seg både den ene og andre veien for at dette skal gå bra. Jeg blir stolt av å jobbe i TV 2 når de har vært så flinke til å ta vare på meg i en fryktelig kjip situasjon, sier Wikestad.

Han beskriver det siste året som «veldig merkelig, tungt og rart».

– Alt som har kunnet gå galt, har gått galt hele veien. Jeg brukte veldig lang tid på å komme meg etter operasjonene. Det som har vært en stor motivasjon når jeg har kommet meg ut og gått turer, har vært at etter den neste operasjonen, så er alt bra. Da er det veldig tungt å få det utsatt hele tiden.

– Jeg så for meg at jeg skulle være i full fart igjen i mai, bare forberede meg til EM og kommentere for fullt. Det skulle bli så bra, sier TV 2-profilen.

For Wikestad er fotballmesterskap det største høydepunktet. Han husker tilbake til reisene i Frankrike for fem år siden og Russland i 2018.

Og selv om det skjer fra et kontor i Oslo denne gangen, lover han:

– Jeg er veldig heldig og privelegert som får kommentere EM. Jeg gleder meg veldig. Og jeg vet at jeg skal klare å gi jernet for fullt når avsparket går.