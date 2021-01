Overlevde flystyrt i 2016 – i natt jublet han for seriegull

Alan Ruschel (31) kunne med kapteinsbindet på armen juble for ligatittelen i brasiliansk serie B. Det drøye fire år etter en flystyrt.

«Lucca, Marina! Pappa elsker dere!»

Det var ordene Alan Rushcel ropte like før han løftet pokalen etter å ha vunnet brasiliansk serie B, nivå to i Brasil.

28. november 2016 reiste Chapecoense til Medellín i Colombia for å spille den første av to finaler i Copa Sudamericana.

Flyet lettet med 77 personer om bord. 71 omkom, blant dem 19 av 22 spillere.

Ruschel var blant dem som overlevde flystyrten som rystet en hel fotballverden. VG var i 2017 i den brasilianske byen Chapecó. Da var den nåværende kapteinen på treningsfeltet og fikk da noen etterlengtede minutter sammen med lagkameratene i en økt med innlegg og avslutninger.

– Min drøm er å spille igjen. Jeg bryr meg ikke om hvilken turnering det er i, jeg vil bare spille. Det er mitt hovedmål nå, sa Ruschel til VG.

Og det fikk han. Natt til lørdag kunne han stolt løfte pokalen som et bevis på at Chapecoense nå er tilbake på det øverste nivået i Brasil. I en kamp hvor han selv startet som venstreback. Chapecoense vant kampen 3–1 over Confiança.

Sakte, men sikkert bygget 31-åringen seg opp etter flystyrten, både fysisk og mentalt.

– Jeg vil ikke si at det var hardt. Jeg føler at jeg har blitt velsignet ved å kunne løpe igjen, kunne gå normalt. Jeg vil ikke si at det var vanskelig. Jeg kom meg gjennom ved hjelp av viljestyrke, sa han til VG i mars 2017.

Alan Ruschel satte seg bakerst i flyet novemberdagen i 2016, stort sett omringet av journalister og funksjonærer. Klubbpresidenten ville at venstrebacken skulle flytte seg lenger frem i flyet.

Da kompisen Jackson Follmann ropte at det var ledig ved siden av ham, var ikke Ruschel vond å be og flyttet seg frem til annenkeeperen.

Follmann og Ruschel overlevde begge to i tillegg til Neto. Det var de tre spillerne som overlevde den fatale flystyrten.

En full tank skulle være akkurat nok til å frakte flyet hele veien til Medellín. Men flyet var tyngre enn lovlig, og en mellomlanding for å fylle på mer drivstoff var egentlig nødvendig. Pilotene bestemte seg likevel for å ta sjansen. De trodde det ville gå greit. Etter at flyet hadde fløyet over Amazonas og inn i colombiansk luftrom, tok piloten kontakt med tårnet og ba om å få lande med en gang.

Flyet fikk beskjed om å vente i kø, og sirklet derfor rundt område. Plutselig røk all elektronikk og ikke lenge etter styrtet det.