Marcus Pedersen klar for tyrkisk klubb

Marcus Pedersen (30) fortsetter karrieren på tyrkisk andrenivå.

BYTTER BEITE: Marcus Pedersen flytter til Ankara. Her i samtale med Ronny Deila i 2019. Foto: Audun Braastad / NTB

8 minutter siden

Ankaraspor er den norske spissens nye klubb. Han har signert en 1,5-årskontrakt onsdag formiddag.

– Det blir veldig spennende. Jeg vet ikke så mye om ligaen eller hvordan nivået er, så jeg er spent på det, sier Pedersen til VG.

– Fotballen er sånn at ting skjer veldig fort. Vi rir på en Alexander Sørloth-bølge her nede. Det gjør at Tyrkia åpner øynene for Norge. Det er bare bra at folk presterer, sier Norges ferskeste Tyrkia-eksport.

Saken oppdateres!