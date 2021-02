Everton vant – Joshua King debuterte

(Leeds – Everton 1–2) Etter 87 minutter på benken kom Joshua King inn til Everton-debuten. Han kunne juble for en sjelden borteseier på Elland Road.

3. feb. 2021 22:26 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Leeds trykket kraftig på utover i 2. omgang, men Evertons svenske keeper Robin Olsen reddet fire Leeds-sjanser i løpet av bare noen sekunder. Det ble med Raphinhas redusering for hjemmelaget. Vikaren for Jordan Pickford ble den store helten for Everton.

Den norske landslagsspilleren kom inn for Alex Iwobi. Joshua King var ikke mye involvert de åtte minuttene han var ute på den sleipe matten i Leeds. Men han hjalp Everton til en sjelden seier i Leeds – den tredje etter krigen.

Les også Joshua King klar for Everton

Etter 161 kamper for Bournemouth i Premier League fikk King sin debut for klubb nummer to i den engelske toppserien. Everton jumpet tre plasser opp på tabellen og ligger nå bare fire poeng bak naboen Liverpool med to kamper mindre spilt.

Everton ledet komfortabelt ved pause da King satt på tribunen med luen og hanskene på.

SCORET IGJEN: Dominic Calvert-Lewin med sitt første ligamål siden 5. desember. Her gratuleres han av Abdoulaye Doucouré (til høyre) og Yerri Mina. Foto: Michael Regan / POOL / GETTY POOL

Gylfi Sigurdsson kunne nærmest spasere inn det første målet etter bare åtte minutter. Leeds-stopperne Pascal Struijk og Liam Cooper var ikke godt med på innlegget til Lucas Digne.

Leeds-back Ezgjan Alioski fikk stjernetreff på hel volley midt i omgangen. Men ballen endte i Everton-keeper Robin Olsens høyre stolpe. Nærmere kom ikke hjemmelaget før pause.

Les også Solskjærs største seier som United-sjef: 9–0

I stedet var det duket for Dominic Calvert-Lewin. Everton-spissen stupheadet inn 0–2 etter en corner fra Gylfi Sigurdsson via Ben Godfreys hode. Calvert-Lewin kunne juble for sitt 12 ligamål – det første siden 5. desember.

Han sier ifølge BBC at både manager Ancelotti og assistent Duncan Ferguson har gitt beskjed om at detror på spissen.

– Det har gjort underverker og gitt meg selvtillit, sier spissen. Carlo Ancelotti ga tirsdag klar beskjed om at Joshua King ikke var hentet til Everton først og fremst for å score mål.

I 2. omgang var Everton tungt presset, men kunne sikret seieren endelig da Calvert-Lewin fikk sjansen på en kontring. Men Leeds-keeper Illan Meslier fulgte opp sin svenske kollega på motsatt side og tok frem en strålende redning.