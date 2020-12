Vikings avgåtte styreleder: – Tror dette kan ha skremt folk fra å ville ta jobben

Thor Steinar Sandvik fikk ni måneder i jobben som styreleder i Viking. Han tror ikke det står folk i kø for å overta.

Thor Steinar Sandvik fortalte tirsdag at han trekker seg som styreleder i Viking Fotball AS. Han tror de siste dagers bråk og uro kan ha skremt folk fra å ville overta vervet. Carina Johansen

2. des. 2020 11:20 Sist oppdatert nå nettopp

– Summen av den støyen som har vært de siste dagene gjorde at jeg følte det var nok nå, sier Thor Steinar Sandvik til Aftenbladet.

Litt over klokken 18 tirsdag kveld, en time etter at han fortalte at han trekker seg som styreleder i Viking Fotball AS, ruslet Sandvik ut av SR-Bank Arena.