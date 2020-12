Avslørte nyheten for lagkameratene: - Det var spesielt

Før fredagens trening fortalte Tore Reginiussen lagkameratene at hans tid i Rosenborg er omme.

Tore Reginiussen er ferdig i Rosenborg etter 271 kamper for klubben. HÅVARD HAUGSETH JENSEN

18. des. 2020 14:33 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har det fint. Det er selvfølgelig vemodig etter så mange år, og det som er mest vemodig, er at man ikke får muligheten til å tre ut på et fullsatt Lerkendal igjen, i hvert fall ikke med den hvite skjorten. Det er det mest kjedelige, at avslutningen ble som den ble, sier Reginiussen.

Han tar seg god tid til Adresseavisen timen etter at nyheten om at hans kontrakt med Rosenborg ikke vil bli forlenget.